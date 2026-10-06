Netflix es un éxito con el drama español que no te dará respiro

La desconocida es un drama policíaco dura poco más de una hora y media y hoy por hoy está entre los tres contenidos más vistos en la plataforma.

Una mujer (Ana Rujas) es hallada por la policía dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona, amordazada y maniatada. Incapaz de recordar su identidad, es trasladada al hospital, donde su vida vuelve a estar en peligro tras un intento de asesinato.