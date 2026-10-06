Netflix siempre apuesta a las grandes producciones españolas, en este caso una cinta que está superando todas las expectativas, un drama que no te dará respiro, se trata de La desconocida.
Netflix es un éxito con el drama español que no te dará respiro
Netflix siempre apuesta a las grandes producciones españolas, en este caso una cinta que está superando todas las expectativas, un drama que no te dará respiro
La desconocida es un drama policíaco dura poco más de una hora y media y hoy por hoy está entre los tres contenidos más vistos en la plataforma.
Una mujer (Ana Rujas) es hallada por la policía dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona, amordazada y maniatada. Incapaz de recordar su identidad, es trasladada al hospital, donde su vida vuelve a estar en peligro tras un intento de asesinato.
La detective Anna Ripoll (Candela Peña) es asignada para investigar este enigmático caso junto al oficial Quique Zárate (Pol López). Juntos se embarcarán en una carrera a contrarreloj por descubrir la identidad de esta misteriosa mujer y los secretos ocultos en su memoria.
Netflix: de qué trata la película La desconocida
La sinopsis de la película La desconocida en Netflix dice: "Una mujer (Ana Rujas) es hallada por la policía dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona, amordazada y maniatada. Incapaz de recordar su identidad, es trasladada al hospital, donde su vida vuelve a estar en peligro tras un intento de asesinato. La detective Anna Ripoll (Candela Peña) es asignada para investigar este enigmático caso junto al oficial Quique Zárate (Pol López). Juntos se embarcarán en una carrera a contrarreloj por descubrir la identidad de esta misteriosa mujer y los secretos ocultos en su memoria".
Netflix: reparto de la película La desconocida
- Candela Peña
- Ana Rujas
- Pol López
- Manolo Solo
- Luka Peros
- Kira Miró
Tráiler de la película La desconocida
Dónde ver la película La desconocida, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La desconocida se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película La desconocida se puede ver en Netflix.
- España: la película La desconocida se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: un drama español de intriga y suspense se posiciona entre los contenidos más vistos de la plataforma.
- Sinopsis: una mujer amnésica es hallada tras un atentado y una detective investiga su misterioso pasado.
- Origen: la película está basada en una novela de Rosa Montero y Olivier Truc.