Netflix tiene una de las mejores películas de acción del 2026 y está protagonizada por Matt Damon y Ben Affleck, se trata de El Botín y está basad en hechos reales.
Netflix tiene la mejor cinta de acción y Matt Damon y Ben Affleck la rompen
Netflix tiene una de las mejores películas de acción del 2026 y está protagonizada por Matt Damon y Ben Affleck
La lealtad y confianza entre un grupo de policías de Miami se tambalea cuando encuentran millones de dólares en efectivo en un depósito abandonado.
Una vez que se corre el rumor de la cantidad que se esconde en ese lugar, todo cambia y nadie sabe en quién confiar en El Botín, la película de suspenso y acción de Netflix.
Un sólido y muy entretenido thriller de acción que se apoya tanto en el talento de Joe Carnahan tras las cámaras, uno de los mejores directores actuales del género en Hollywood, la carismática presencia de Matt Damon y Ben Affleck, la buena selección de actores para papeles secundarios y un eficaz guion que permita ser algo más juguetones de lo habitual en este tipo de propuestas.
Netflix: de qué trata la película El Botín
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en El Botín, “tras descubrir millones en efectivo en un escondite abandonado, la confianza entre un equipo de policías de Miami comienza a resquebrajarse. A medida que fuerzas externas se enteran de la magnitud de la incautación, todo se pone en duda, incluso en quién pueden confiar.”
Por lo que he visto en el tráiler, el equipo del teniente Dane Dumars y el sargento detective JD Byrne acuden a una incautación de 300 mil dólares, pero descubren que se trata de un decomiso de 20 millones, lo que cambia por completo el panorama. Surge la desconfianza, ya que más de uno sugiere quedarse con parte del dinero.
Netflix: reparto de la película El Botín
- Matt Damon
- Ben Affleck
- Steven Yeun
- Teyana Taylor
- Sasha Calle
- Catalina Sandino Moreno
- Scott Adkins
- Kyle Chandler
Tráiler de la película El Botín
Dónde ver la película El Botín, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El Botín se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El Botín se puede ver en Netflix.
- España: la película El Botín se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: "El Botín", una cinta de acción protagonizada por Matt Damon y Ben Affleck.
- Trama: La lealtad de policías de Miami se ve amenazada tras encontrar millones de dólares en efectivo.