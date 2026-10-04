Netflix tiene la mejor cinta de acción y Matt Damon y Ben Affleck la rompen

Un sólido y muy entretenido thriller de acción que se apoya tanto en el talento de Joe Carnahan tras las cámaras, uno de los mejores directores actuales del género en Hollywood, la carismática presencia de Matt Damon y Ben Affleck, la buena selección de actores para papeles secundarios y un eficaz guion que permita ser algo más juguetones de lo habitual en este tipo de propuestas.

Netflix: de qué trata la película El Botín

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en El Botín, “tras descubrir millones en efectivo en un escondite abandonado, la confianza entre un equipo de policías de Miami comienza a resquebrajarse. A medida que fuerzas externas se enteran de la magnitud de la incautación, todo se pone en duda, incluso en quién pueden confiar.”

Por lo que he visto en el tráiler, el equipo del teniente Dane Dumars y el sargento detective JD Byrne acuden a una incautación de 300 mil dólares, pero descubren que se trata de un decomiso de 20 millones, lo que cambia por completo el panorama. Surge la desconfianza, ya que más de uno sugiere quedarse con parte del dinero.

Netflix: reparto de la película El Botín

Matt Damon

Ben Affleck

Steven Yeun

Teyana Taylor

Sasha Calle

Catalina Sandino Moreno

Scott Adkins

Kyle Chandler

Tráiler de la película El Botín

Dónde ver la película El Botín, según la zona geográfica