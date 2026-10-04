El catálogo de Netflix continúa recuperando joyas y clásicos del cine de principios de los años 2000. Ahora la plataforma destaca una de las mejores películas en la carrera de la recordada Diane Keaton.
Netflix rescató una de las mejores comedias de Diane Keaton: dura menos de 2 horas y es un clásico
La plataforma de streaming rescata del olvido una comedia dramática de 2000 con un elenco estelar encabezado por Diane Keaton y Meg Ryan
Se trata de "No nos dejen colgadas" (Hanging Up), una comedia dramática que reúne a un elenco estelar femenino encabezado por Meg Ryan, Diane Keaton y Lisa Kudrow, junto a la actuación del icónico Walter Matthau.
Dirigida por la propia Diane Keaton y con un guion escrito por las recordadas hermanas Nora y Delia Ephron (creadoras de emblemáticas comedias románticas como "Tienes un e-mail" y "Sintonía de amor"), la película explora los lazos familiares, la vejez y las complejas dinámicas entre hermanas.
¿De qué trata la película "No nos dejen colgadas"?
La trama gira en torno a las tres hermanas Mozell: Eve (Meg Ryan), Georgia (Diane Keaton) y Maddy (Lisa Kudrow). Aunque sus vidas han tomado caminos muy diferentes, se mantienen conectadas de manera casi obsesiva a través de interminables llamadas telefónicas.
El conflicto central se desata cuando su padre, Lou Mozell (Walter Matthau), un hombre irascible y con demencia senil, es ingresado en un hospital de Los Ángeles. La responsabilidad del cuidado recae casi por completo en Eve, una organizadora de eventos sobrecargada que intenta hacer malabarismos entre su trabajo, su propio hogar y las demandas de su padre. Mientras tanto, Georgia, una exitosa editora de revistas, y Maddy, una actriz de telenovelas, observan y opinan a la distancia sin involucrarse del todo, dejando a Eve al borde del colapso emocional.
Con una duración de 94 minutos, la película equilibra momentos de humor sarcástico con escenas emotivas sobre el duelo anticipado, el perdón y el peso del cuidado familiar. Además, la química entre las protagonistas es maravillosa y plantea uno de los mayores dilemas de la adultez: cómo lidiar con el deterioro de los padres y la distribución equitativa de las responsabilidades familiares.
Esta producción es ideal para maratonear durante el fin de semana, "No nos dejen colgadas" reafirma su vigencia en la plataforma como una propuesta cercana, emotiva y con toques de humor reconfortante.
En pocas palabras
- Netflix: la plataforma sumó a su catálogo la comedia dramática "No nos dejen colgadas".
- Elenco estelar: la película cuenta con las actuaciones de Diane Keaton, Meg Ryan y Lisa Kudrow.
- Temática: explora los lazos familiares, la vejez y las complejas dinámicas entre hermanas.