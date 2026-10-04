Netflix rescató una de las mejores comedias de Diane Keaton: dura menos de 2 horas y es un clásico

¿De qué trata la película "No nos dejen colgadas"?

La trama gira en torno a las tres hermanas Mozell: Eve (Meg Ryan), Georgia (Diane Keaton) y Maddy (Lisa Kudrow). Aunque sus vidas han tomado caminos muy diferentes, se mantienen conectadas de manera casi obsesiva a través de interminables llamadas telefónicas.

El conflicto central se desata cuando su padre, Lou Mozell (Walter Matthau), un hombre irascible y con demencia senil, es ingresado en un hospital de Los Ángeles. La responsabilidad del cuidado recae casi por completo en Eve, una organizadora de eventos sobrecargada que intenta hacer malabarismos entre su trabajo, su propio hogar y las demandas de su padre. Mientras tanto, Georgia, una exitosa editora de revistas, y Maddy, una actriz de telenovelas, observan y opinan a la distancia sin involucrarse del todo, dejando a Eve al borde del colapso emocional.

Con una duración de 94 minutos, la película equilibra momentos de humor sarcástico con escenas emotivas sobre el duelo anticipado, el perdón y el peso del cuidado familiar. Además, la química entre las protagonistas es maravillosa y plantea uno de los mayores dilemas de la adultez: cómo lidiar con el deterioro de los padres y la distribución equitativa de las responsabilidades familiares.

La película "No nos dejen colgadas" se puede ver en Netflix.

Esta producción es ideal para maratonear durante el fin de semana, "No nos dejen colgadas" reafirma su vigencia en la plataforma como una propuesta cercana, emotiva y con toques de humor reconfortante.