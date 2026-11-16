Nicole Kidman tiene una actuación brillante en Netflix con la cinta romántica que impactó al mundo

Sin embargo, los planes de Zara dan un giro inesperado cuando Chris aparece en su casa para ofrecerle un nuevo y prometedor puesto.

En su ausencia, Chris conoce a Brooke Harwood (Nicole Kidman), la madre de Zara, y entre ellos surge una química innegable que los lleva a iniciar una relación amorosa en secreto.

La situación se complica aún más cuando Zara se entera del romance entre su madre y su ex jefe. Atrapada entre su amor por su madre y su deseo de mantener un trabajo decente, Zara se ve envuelta en un torbellino de situaciones cómicas y embarazosas que ponen a prueba su paciencia y sus valores.

Netflix: de qué trata la película Un asunto familiar

La trama de Un asunto familiar gira en torno a un inesperado romance que genera consecuencias cómicas para una joven, su madre y su jefe, quien es una estrella cinematográfica.

Estos personajes deberán atravesar escenarios de amor, sexo e identidad, según la sinopsis oficial brindada por Netflix. “¿Puede haber algo peor que trabajar como asistente de un actor famoso y caprichoso que no te toma en serio? Descubrir que está enamorado de tu mamá...”, detalla el avance de esta narrativa que sin dudas ocupará los primeros lugares del top ten de la plataforma.

Netlfix: reparto de la película Un asunto familiar

Nicole Kidman

Zac Efron

Joey King

Joey King

Kathy Bates

Liza Koshy

Wes Jetton

Tráiler de la película Un asunto familiar

Dónde ver la película Un asunto familiar, según la zona geográfica