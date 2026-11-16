Netflix posee en su completo catálogo la comedia romántica más exitosa, con las presencias de Nicole Kidman y Zac Efron, se trata de la cinta Un asunto familiar.
Nicole Kidman tiene una actuación brillante en Netflix con la cinta romántica que impactó al mundo
Netflix posee en su completo catálogo la comedia romántica más exitosa, con las presencias de Nicole Kidman y Zac Efron
La comedia de Netflix nos presenta a Zara, interpretada por Joey King, una joven de 24 años que trabaja como asistente personal de Chris Cole, un egocéntrico actor de Hollywood encarnado por Zac Efron.
Cansada de ser subestimada y maltratada, Zara decide tomar las riendas de su vida y renuncia a su trabajo.
Sin embargo, los planes de Zara dan un giro inesperado cuando Chris aparece en su casa para ofrecerle un nuevo y prometedor puesto.
En su ausencia, Chris conoce a Brooke Harwood (Nicole Kidman), la madre de Zara, y entre ellos surge una química innegable que los lleva a iniciar una relación amorosa en secreto.
La situación se complica aún más cuando Zara se entera del romance entre su madre y su ex jefe. Atrapada entre su amor por su madre y su deseo de mantener un trabajo decente, Zara se ve envuelta en un torbellino de situaciones cómicas y embarazosas que ponen a prueba su paciencia y sus valores.
Netflix: de qué trata la película Un asunto familiar
La trama de Un asunto familiar gira en torno a un inesperado romance que genera consecuencias cómicas para una joven, su madre y su jefe, quien es una estrella cinematográfica.
Estos personajes deberán atravesar escenarios de amor, sexo e identidad, según la sinopsis oficial brindada por Netflix. “¿Puede haber algo peor que trabajar como asistente de un actor famoso y caprichoso que no te toma en serio? Descubrir que está enamorado de tu mamá...”, detalla el avance de esta narrativa que sin dudas ocupará los primeros lugares del top ten de la plataforma.
Netlfix: reparto de la película Un asunto familiar
- Nicole Kidman
- Zac Efron
- Joey King
- Joey King
- Kathy Bates
- Liza Koshy
- Wes Jetton
Tráiler de la película Un asunto familiar
Dónde ver la película Un asunto familiar, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Un asunto familiar se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Un asunto familiar se puede ver en Netflix.
- España: la película Un asunto familiar se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Nicole Kidman: la actriz protagoniza junto a Zac Efron la exitosa comedia romántica "Un asunto familiar" disponible en Netflix.
- Trama central: la película narra el inesperado romance entre la madre de una asistente y el jefe de esta, generando situaciones cómicas.
- Elenco destacado: la cinta también cuenta con las actuaciones de Joey King y Kathy Bates, ampliando su atractivo.