Netflix tiene la película de época muy subida de tono, basada en una historia real que sacudió una sociedad ultra conservadora, se trata de El baile de los 41.
Netflix asombra con la película de época que traspasa los límites prohibidos
Netflix tiene la película de época muy subida de tono, basada en una historia real que sacudió una sociedad ultra conservadora
Basado en El baile de los cuarenta y uno, que fue un escándalo social en el México de principios del siglo XX, en torno a una redada policial ilegal realizada en noviembre de 1901 en una vivienda particular de la Ciudad de México.
El escándalo giró en torno a que del grupo de hombres que asistieron, 19 iban vestidos con ropa femenina. A pesar de los esfuerzos del gobierno por silenciar el incidente, la prensa se mostró dispuesta a informar del caso, ya que los participantes pertenecían a las altas esferas de la sociedad (incluido el yerno del entonces presidente de México).
Este escándalo fue único porque fue la primera vez que se habló abiertamente de la homosexualidad en los medios mexicanos y tuvo un impacto duradero en la cultura mexicana.
Netflix: de qué trata El baile de los 41
Un diputado que oculta su homosexualidad se casa con la hija de Porfirio Díaz, el presidente de México. Pero cuando la policía le descubre a él y a otros hombres vestidos como mujeres en una fiesta privada, el escándalo estalla. Filme basado .en hechos reales.
Esta película basada en hechos reales se centra en un extracto de la vida del empresario Ignacio de la Torre (Alfonso Herrera), quien se convirtió en el yerno de Porfirio Díaz (Fernando Becerril) al unirse con su hija predilecta.
El matrimonio pronto se viene a pique cuando Ignacio decide vivir en habitaciones separadas y no dormir en casa por estar de copas con un selecto grupo de caballeros de la alta sociedad porfiriana.
En la familia y en la calle corren rumores de la homosexualidad del protagonista, manteniendo una relación secreta con el político Evaristo Rivas (Emiliano Zurita).
Netflix: reparto de la película El baile de los 41
- Alfonso Herrera es Ignacio de la Torre
- Mabel Cadena es Amada Díaz
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Fernanda Echevarría es Carmen Romero Rubio
- Fernando Becerril es Porfirio Díaz
- Rodrigo Virago es Félix Díaz
Tráiler de la película El baile de los 41
Dónde ver la película El baile de los 41, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El baile de los 41 se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El baile de los 41 se puede ver en Netflix.
- España: la película El baile de los 41 se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: arrasa con la película de época subida de tono basada en hechos reales.
- El baile de los 41: escándalo social de 1901 sobre hombres vestidos de mujer.
- Impacto cultural: primera vez que se debatió abiertamente la homosexualidad en medios mexicanos.