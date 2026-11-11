Netflix asombra con la película de época que traspasa los límites prohibidos

Este escándalo fue único porque fue la primera vez que se habló abiertamente de la homosexualidad en los medios mexicanos y tuvo un impacto duradero en la cultura mexicana.

Netflix: de qué trata El baile de los 41

Un diputado que oculta su homosexualidad se casa con la hija de Porfirio Díaz, el presidente de México. Pero cuando la policía le descubre a él y a otros hombres vestidos como mujeres en una fiesta privada, el escándalo estalla. Filme basado .en hechos reales.

Esta película basada en hechos reales se centra en un extracto de la vida del empresario Ignacio de la Torre (Alfonso Herrera), quien se convirtió en el yerno de Porfirio Díaz (Fernando Becerril) al unirse con su hija predilecta.

El matrimonio pronto se viene a pique cuando Ignacio decide vivir en habitaciones separadas y no dormir en casa por estar de copas con un selecto grupo de caballeros de la alta sociedad porfiriana.

En la familia y en la calle corren rumores de la homosexualidad del protagonista, manteniendo una relación secreta con el político Evaristo Rivas (Emiliano Zurita).

Netflix: reparto de la película El baile de los 41

Alfonso Herrera es Ignacio de la Torre

Mabel Cadena es Amada Díaz

Fernanda Echevarría es Carmen Romero Rubio

Fernando Becerril es Porfirio Díaz

Rodrigo Virago es Félix Díaz

Tráiler de la película El baile de los 41

Dónde ver la película El baile de los 41, según la zona geográfica