Basada en dramáticos hechos reales, Netflix tiene la película francesa que lo tiene todo: es muy subida de tono y dramática, se trata de Sin aliento.
Netflix es un fuego con la película que lo tiene todo: es subida de tono y dramática
Basada en dramáticos hechos reales, Netflix tiene la película francesa que lo tiene todo: es muy subida de tono y dramática
Sin aliento es una película escrita y dirigida por David M. Rosenthal que retrata el romance de Roxana -una joven que deja su estabilidad en París para aprender a bucear en el sur de Francia- y Pascal -un campeón mundial de buceo-. Una de las cosas más atractivas de este film es que está basado en una historia real.
Sin aliento está basada en la historia real de Audrey Mestre, una buceadora francesa cuya especialidad fue el buceo libre o la apnea (resistir conteniendo el aire bajo el agua).
En octubre de 2002, Mestre intentó romper el récord femenino impuesto por Tanya Streeter de 160 m de profundidad.
Ella logró sumergirse sin problemas a una profundidad de -171 metros, pero la inmersión se complicó.
Netflix: de qué trata la película Sin aliento
Cuando Roxana conoce al campeón mundial de buceo libre, Pascal Gauthier, se enamora perdidamente. Se convierte en su amante y alumna después de que el hombre la inicie en un deporte extremo tan fascinante como mortal.
Pasando de una competición a otra, en lugares de buceo de todo el mundo, Roxana comienza a superar un límite tras otro, totalmente consumida en los lances de este apasionado asunto pero, ¿dónde está el límite?
Netflix: reparto de la película Sin aliento
- Camille Rowe como Roxana
- Sofiane Zermani como Pascal
- César Domboy como Tom
- Laurent Fernandez como Stéphane
- Zacherie Chasseriaud como Sacha
- Muriel Combeau como Juliette
- Antonin Schopfer como Alain
Tráiler de la película Sin aliento
Dónde ver la película Sin Aliento, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Sin Aliento se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Sin aliento se puede ver en Netflix.
- España: la película Sin Aliento se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: tiene la película francesa "Sin aliento", basada en hechos reales y con alto contenido dramático.
- Sinopsis: narra la intensa historia de amor y deporte extremo de Roxana y Pascal, campeones de buceo libre.
- Disponibilidad: "Sin aliento" se encuentra disponible para su visualización en Netflix en Latinoamérica, Estados Unidos y España.