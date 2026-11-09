Netflix es un fuego con la película que lo tiene todo: es subida de tono y dramática

En octubre de 2002, Mestre intentó romper el récord femenino impuesto por Tanya Streeter de 160 m de profundidad.

Ella logró sumergirse sin problemas a una profundidad de -171 metros, pero la inmersión se complicó.

Netflix: de qué trata la película Sin aliento

Cuando Roxana conoce al campeón mundial de buceo libre, Pascal Gauthier, se enamora perdidamente. Se convierte en su amante y alumna después de que el hombre la inicie en un deporte extremo tan fascinante como mortal.

Pasando de una competición a otra, en lugares de buceo de todo el mundo, Roxana comienza a superar un límite tras otro, totalmente consumida en los lances de este apasionado asunto pero, ¿dónde está el límite?

Netflix: reparto de la película Sin aliento

Camille Rowe como Roxana

Sofiane Zermani como Pascal

César Domboy como Tom

Laurent Fernandez como Stéphane

Zacherie Chasseriaud como Sacha

Muriel Combeau como Juliette

Antonin Schopfer como Alain

Tráiler de la película Sin aliento

Dónde ver la película Sin Aliento, según la zona geográfica