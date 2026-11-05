Netflix tiene un catálogo lleno de grandes películas de acción, entre las se encuentran una de las más potentes y Jason Statham es uno de los protagonistas, se trata de Rapidos y Furiosos 8.
Jason Statham descolla en Netflix con la cinta de acción más potente del mundo
Netflix tiene un catálogo lleno de grandes películas de acción, entre las se encuentran una de las más potentes y Jason Statham es uno de los protagonistas
Rápidos y Furiosos 8 trae un inevitable cambio: Walker no estará entre el elenco debido al trágico accidente que le costó la vida en el 2013. Ahora llega la octava y el equipo de Cultura Geek ya fue a verla para avisarte que si esperas autos impresionantes, buenos chistes, escenas sin ningún tipo de sustento científico y acción hasta por lados.
La carrera ha comenzado. Dom Toretto (Vin Diesel) y su equipo volverán en esta ocasión con más ganas de guerra que nunca. No faltarán los excesos de velocidad y la adrenalina a raudales para un filme del que se espera que sea la entrega con más acción de esta saga callejera por excelencia.
Netflix: de qué trata la película Rápidos y Furiosos 8
Todo empieza cuando Brian Earl Spilner (Paul Walker) se hace pasar por un ex convicto para ganarse la confianza del famoso corredor callejero Dominic “Dom” Toretto (Vin Diesel).
Rápidos y Furiosos 8 la octava película que trae un giro inesperado. Los amigos no son amigos, y los enemigos se acercan a ayudar. Un nuevo equipo se forma y el villano es quien menos te lo esperas.
Ahora que Dom y Letty están de Luna de Miel y Brian y Mia se han retirado del juego -y el resto del equipo ha sido exonerado- el equipo de millonarios superes agentes llevan ahora una vida normal.
Pero cuando una misteriosa mujer, con un gran secreto, fuerza a Dom a un mundo de crimen del que parece no poder escapar y traiciona a aquellos que están más cerca de él.
Amigos, familia, buenos y malos de toda la saga se unen para frenar a Dom, quien de la mano de Cipher (Charlize Therón) quieren poner al mundo de rodillas con armas nucleares.
Netflix: reparto de la película Rápidos y Furiosos 8
- Vin Diesel
- Dwayne Johnson
- Jason Statham
- Michelle Rodriguez
- Tyrese Gibson
- Ludacris
- Kurt Russell
- Charlize Theron
Tráiler de la película Rápidos y Furiosos 8
Dónde ver la película Rápidos y Furiosos 8, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Rápidos y Furiosos 8 se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Rápidos y Furiosos 8 se puede ver en Netflix.
- España: la película Rápidos y Furiosos 8 se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: la plataforma de streaming ofrece una potente película de acción protagonizada por Jason Statham.
- Rápidos y Furiosos 8: la octava entrega de la saga se destaca por su acción, sin la presencia de Paul Walker.
- Trama: la película gira en torno a Dom Toretto, quien es forzado a traicionar a su equipo por una misteriosa villana.