Jason Statham descolla en Netflix con la cinta de acción más potente del mundo

Netflix: de qué trata la película Rápidos y Furiosos 8

Todo empieza cuando Brian Earl Spilner (Paul Walker) se hace pasar por un ex convicto para ganarse la confianza del famoso corredor callejero Dominic “Dom” Toretto (Vin Diesel).

Rápidos y Furiosos 8 la octava película que trae un giro inesperado. Los amigos no son amigos, y los enemigos se acercan a ayudar. Un nuevo equipo se forma y el villano es quien menos te lo esperas.

Ahora que Dom y Letty están de Luna de Miel y Brian y Mia se han retirado del juego -y el resto del equipo ha sido exonerado- el equipo de millonarios superes agentes llevan ahora una vida normal.

Pero cuando una misteriosa mujer, con un gran secreto, fuerza a Dom a un mundo de crimen del que parece no poder escapar y traiciona a aquellos que están más cerca de él.

Amigos, familia, buenos y malos de toda la saga se unen para frenar a Dom, quien de la mano de Cipher (Charlize Therón) quieren poner al mundo de rodillas con armas nucleares.

Netflix: reparto de la película Rápidos y Furiosos 8

Vin Diesel

Dwayne Johnson

Jason Statham

Michelle Rodriguez

Tyrese Gibson

Ludacris

Kurt Russell

Charlize Theron

Tráiler de la película Rápidos y Furiosos 8

Dónde ver la película Rápidos y Furiosos 8, según la zona geográfica