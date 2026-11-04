Netflix revoluciona el mundo del streaming con la grandiosa película de acción donde Chris Hemsworth vuelve a demostrar por qué es uno de los mejores en su género, se trata de la película Misión rescate 2.
Chris Hemsworth revoluciona Netflix con la grandiosa película de acción
Netflix revoluciona el mundo del streaming con la grandiosa película de acción donde Chris Hemsworth vuelve a demostrar por qué es uno de los mejores en su género
Chris Hemsworth, vuelve a ponerse en la piel del agente altamente entrenado Tyler Rake, quien regresará de entre los muertos para enfrentarse a otra peligrosa misión: rescatar a la familia de un despiadado mafioso, en esta segunda entrega que promete más acción y una trama con giros sorprendentes.
El supersoldado sí logró sobrevivir a los eventos de la primera película, a pesar de haber sido declarado clínicamente muerto, pero no solo eso, sino que además protagoniza una impresionante secuencia de acción en la que tiene que enfrentarse a guardias armados en lo que parece una especie de motín en prisión.
Netflix: de qué trata la película Misión rescate 2
Tyler Rake había terminado su primera Misión de rescate malherido y cayendo desde un puente al agua. Dado por muerto, con el auto inmolado, bastó para esta secuela con que un grupo de personas rescate al moribundo para que las cosas vuelvan a ponerse en acción.
Así, tras sobrevivir milagrosamente a esos eventos de la primera película, el mercenario australiano de operaciones encubiertas se enfrenta a otra misión peligrosa: liberar de la cárcel a la familia de un despiadado mafioso georgiano.
Es que Rake despierta, y luego de un intenso entrenamiento físico de algunas semanas, ya está preparado para volver al ruedo, apoyado por su amiga y colega Nik Khan.
Pero esta vez la misión es muy personal, ya que la extracción que él y su pequeño equipo debe ejecutar, incluye a la hermana de su ex y sus sobrinos políticos, encerrados en una prisión de Georgia, a quienes debe rescatar de su violento y peligroso marido, un gánster quien está vinculado a negocios ilegales, y se maneja en ese país como una verdadera familia mafiosa.
Netflix: reparto de la película Misión rescate 2
Esta nueva entrega, además del regreso de Chris Hemsworth como Tyler Rake, vuelve a traer a Golshifeh Farahani como Nik Khan y Adam Bessa como Yaz Khan, quienes son los únicos personajes que retornan.
En el nuevo elenco figuran Tinatin Dalakishvili como Ketevan, el nuevo objetivo de Tyler para la extracción, Olga Kurylenko como un personaje llamado Mia, y el actor y artista marcial Daniel Bernhardt como Konstantine.
Tráiler de la película Misión rescate 2
Dónde ver la película Misión rescate 2, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Misión rescate 2 se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Misión rescate 2 se puede ver en Netflix.
- España: la película Misión rescate 2 se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix revoluciona la plataforma con la secuela de acción protagonizada por Chris Hemsworth.
- Misión rescate 2: Chris Hemsworth retoma su papel de Tyler Rake en una peligrosa misión de rescate familiar.
- Reparto y disponibilidad: la película se suma al catálogo de Netflix con un elenco renovado y regresa con Golshifeh Farahani.