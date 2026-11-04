Chris Hemsworth revoluciona Netflix con la grandiosa película de acción

Netflix: de qué trata la película Misión rescate 2

Tyler Rake había terminado su primera Misión de rescate malherido y cayendo desde un puente al agua. Dado por muerto, con el auto inmolado, bastó para esta secuela con que un grupo de personas rescate al moribundo para que las cosas vuelvan a ponerse en acción.

Así, tras sobrevivir milagrosamente a esos eventos de la primera película, el mercenario australiano de operaciones encubiertas se enfrenta a otra misión peligrosa: liberar de la cárcel a la familia de un despiadado mafioso georgiano.

Es que Rake despierta, y luego de un intenso entrenamiento físico de algunas semanas, ya está preparado para volver al ruedo, apoyado por su amiga y colega Nik Khan.

Pero esta vez la misión es muy personal, ya que la extracción que él y su pequeño equipo debe ejecutar, incluye a la hermana de su ex y sus sobrinos políticos, encerrados en una prisión de Georgia, a quienes debe rescatar de su violento y peligroso marido, un gánster quien está vinculado a negocios ilegales, y se maneja en ese país como una verdadera familia mafiosa.

Netflix: reparto de la película Misión rescate 2

Esta nueva entrega, además del regreso de Chris Hemsworth como Tyler Rake, vuelve a traer a Golshifeh Farahani como Nik Khan y Adam Bessa como Yaz Khan, quienes son los únicos personajes que retornan.

En el nuevo elenco figuran Tinatin Dalakishvili como Ketevan, el nuevo objetivo de Tyler para la extracción, Olga Kurylenko como un personaje llamado Mia, y el actor y artista marcial Daniel Bernhardt como Konstantine.

Tráiler de la película Misión rescate 2

Dónde ver la película Misión rescate 2, según la zona geográfica