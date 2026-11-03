Mark Wahlberg vuelve con todo en Netflix con la película de acción más exitosa del 2026

Mike (Mark Wahlberg) es un hombre común con una vida normal, hasta que aparece de la nada Roxanne (Halle Berry) una novia de secundaria por la que él descubre sigue teniendo sentimientos.

Pero ese regreso, que parece exclusivamente romántico, es en realidad un plan para reclutarlo. Él no lo sabe pero el espectador sí, porque ha visto una operación fallida de la agencia de inteligencia americana para la que ella trabaja.

Netflix: de qué trata la película El sindicato

Con Halle Berry frente a Mark Wahlberg, El sindicato es una película que se describe como del estilo James Bond, pero de la clase trabajadora. La película sigue la historia de Mike (Mark Wahlberg), un modesto trabajador de la construcción de Nueva Jersey, que se ve inmerso repentinamente en el mundo del espionaje y los agentes secretos cuando Roxanne (Halle Berry), su amor de la escuela, lo recluta para una arriesgada misión de inteligencia estadounidense.

La película fue concebida por Wahlberg y el productor Stephen Levinson, quien la desarrolló durante la cuarentena.

Netflix: reparto de la película El sindicato

Mark Wahlberg

Halle Berry

Tráiler de la película El sindicato

Dónde ver la película El sindicato, según la zona geográfica