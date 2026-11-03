En Netflix es sesnación la película de acción más exitosa del año y Mark Wahlberg es el gran protagonista de esta historia llena de giros inesperados y romance, se trata de El sindicato.
Mark Wahlberg vuelve con todo en Netflix con la película de acción más exitosa del 2026
En Netflix es sesnación la película de acción más exitosa del año y Mark Wahlberg es el gran protagonista de esta historia llena de giros inesperados y romance
El sindicato es una película de acción que tiene el presupuesto y el lanzamiento de un título clase A pero a la vez se enreda en un guión sin el rigor suficiente como para entregarse al entretenimiento sin cuestionarle nada.
Su combinación comedia romántica y película de espías transita por los lugares conocidos y muchas veces efectivos de esta fusión de géneros, sin ser una película mala pero a la vez lejos de ser un título memorable.
Mike (Mark Wahlberg) es un hombre común con una vida normal, hasta que aparece de la nada Roxanne (Halle Berry) una novia de secundaria por la que él descubre sigue teniendo sentimientos.
Pero ese regreso, que parece exclusivamente romántico, es en realidad un plan para reclutarlo. Él no lo sabe pero el espectador sí, porque ha visto una operación fallida de la agencia de inteligencia americana para la que ella trabaja.
Netflix: de qué trata la película El sindicato
Con Halle Berry frente a Mark Wahlberg, El sindicato es una película que se describe como del estilo James Bond, pero de la clase trabajadora. La película sigue la historia de Mike (Mark Wahlberg), un modesto trabajador de la construcción de Nueva Jersey, que se ve inmerso repentinamente en el mundo del espionaje y los agentes secretos cuando Roxanne (Halle Berry), su amor de la escuela, lo recluta para una arriesgada misión de inteligencia estadounidense.
La película fue concebida por Wahlberg y el productor Stephen Levinson, quien la desarrolló durante la cuarentena.
Netflix: reparto de la película El sindicato
- Mark Wahlberg
- Halle Berry
Tráiler de la película El sindicato
Dónde ver la película El sindicato, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El sindicato se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El sindicato se puede ver en Netflix.
- España: la película El sindicato se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: La película de acción "El sindicato" con Mark Wahlberg es sensación.
- Trama: Un trabajador es reclutado en una misión de espionaje por su exnovia.
- Género: Combina acción, espionaje y comedia romántica con altibajos.