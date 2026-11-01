Netflix y Luis Zahera arrasan con la película española que se convirtió en la más vista del mundo

La trama de Colisión se desarrolla a partir de un atraco bancario que deriva en un accidente inesperado. Este suceso desencadena una serie de eventos y revela un secreto capaz de cambiar el destino de los personajes involucrados.

Netflix: de qué trata la película Colisión

La sinopsis de la película Colisión de Netflix narra que: "España, 2013. Tras atracar un banco, un fatal accidente de coche saca a la luz la cara oculta de una banda de ladrones y desvela que las traiciones comenzaron mucho antes del robo. Lo que empieza como un golpe perfecto en pleno centro de Madrid salta por los aires en un brutal accidente de tráfico. A partir de esa colisión, entra en juego el dilema definitivo: los mismos policías que cometieron el atraco son ahora los encargados de investigarlo. Una trama donde la lealtad se rompe y toda la verdad se pone en tela de juicio".

Netflix: reparto de la película Colisión

Laia Costa como Carla

Luis Zahera como Ernesto

Karra Elejalde como Pedro

Tamar Novas como Tomás

Álvaro Cervantes como Raúl

Lluís Homar como Luis

Jorge Cabrera

Alba Fontecha como Azafata

Tráiler de la película Colisión

Dónde ver la película Colisión, según la zona geográfica