Netflix acaba de estrenar uno de sus grandes éxitos del año, se trata la el policial español con Luis Zahera como gran protagonista, se trata de Colisión.
Netflix y Luis Zahera arrasan con la película española que se convirtió en la más vista del mundo
Netflix acaba de estrenar uno de sus grandes éxitos del año, se trata del policial español con Luis Zahera como gran protagonista
El filme, que cuenta con la dirección de Daniel Sánchez Arévalo, marca un giro en el estilo del cineasta al adentrarse en el género de atracos.
El elenco está encabezado por el reconocido actor Luis Zahera, quien lidera esta propuesta que busca captar la atención de los suscriptores interesados en las historias de intriga.
La trama de Colisión se desarrolla a partir de un atraco bancario que deriva en un accidente inesperado. Este suceso desencadena una serie de eventos y revela un secreto capaz de cambiar el destino de los personajes involucrados.
Netflix: de qué trata la película Colisión
La sinopsis de la película Colisión de Netflix narra que: "España, 2013. Tras atracar un banco, un fatal accidente de coche saca a la luz la cara oculta de una banda de ladrones y desvela que las traiciones comenzaron mucho antes del robo. Lo que empieza como un golpe perfecto en pleno centro de Madrid salta por los aires en un brutal accidente de tráfico. A partir de esa colisión, entra en juego el dilema definitivo: los mismos policías que cometieron el atraco son ahora los encargados de investigarlo. Una trama donde la lealtad se rompe y toda la verdad se pone en tela de juicio".
Netflix: reparto de la película Colisión
- Laia Costa como Carla
- Luis Zahera como Ernesto
- Karra Elejalde como Pedro
- Tamar Novas como Tomás
- Álvaro Cervantes como Raúl
- Lluís Homar como Luis
- Jorge Cabrera
- Alba Fontecha como Azafata
Tráiler de la película Colisión
Dónde ver la película Colisión, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Colisión se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Colisión se puede ver en Netflix.
- España: la película Colisión se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrenó la exitosa película policial española "Colisión" con Luis Zahera.
- El filme, dirigido por Daniel Sánchez Arévalo, narra un atraco bancario que deriva en un accidente inesperado.
- La trama, disponible en Netflix, revela traiciones y secretos entre los personajes.