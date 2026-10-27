Zac Efron te hará estallar de amor con la película más romántica de Netflix

Al enterarse de que se llama Beth (Schilling) y dónde vive, se presenta en su casa y termina trabajando en la perrera familiar. A pesar de la desconfianza inicial de ella y las complicaciones de su vida, surge un romance entre ellos, lo que le da a Logan la esperanza de que Beth pueda ser mucho más que su amuleto de la suerte.

Netflix: de qué trata la película Cuando te encuentre

Logan (Zac Efron) es un joven soldado americano destinado en Irak que encuentra la fotografía de una mujer en medio de una batalla poco antes de salvar su vida.

Considera que el hallazgo es una prueba irrefutable de su buena suerte, así que, cuando regresa a su país, busca a la chica y la encuentra: se trata de Beth (Taylor Schilling), una atractiva madre divorciada.

Netflix: reparto de la película Cuando te encuentre

Zac Efron

Taylor Schilling

Blythe Danner

Riley Thomas Stewart

Jay R. Ferguson

Adam LeFevre

Robert Hayes

Tráiler de la película Cuando te encuentre

Dónde ver la película Cuando te encuentre, según la zona geográfica