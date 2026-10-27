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Zac Efron te hará estallar de amor con la película más romántica de Netflix

La conmovedora historia de amor entre un soldado y una mujer desconocida, basada en la obra de Nicholas Sparks, se consolida como la más vista en Netflix

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Zac Efron: protagoniza la película romántica Cuando te encuentre, basada en la obra de Nicholas Sparks, disponible en Netflix.

Zac Efron: protagoniza la película romántica Cuando te encuentre, basada en la obra de Nicholas Sparks, disponible en Netflix.

Netflix tiene la película más romántica y Zac Efron es uno de los protagonistas de esta excelente historia que te conmoverá, se trata de Cuando te encuentre.

Cuando te encuentre está basada en la novela del mismo título escrita por Nicholas Sparks, autor de varios libros, de temática romántica, que han llegado a la gran pantalla.

El sargento de la Marina estadounidense Logan Thibault (Zac Efron) regresa de su tercer despliegue en Irak con lo único que, según él, le salvó la vida: una fotografía de una mujer a la que ni siquiera conoce.

Al enterarse de que se llama Beth (Schilling) y dónde vive, se presenta en su casa y termina trabajando en la perrera familiar. A pesar de la desconfianza inicial de ella y las complicaciones de su vida, surge un romance entre ellos, lo que le da a Logan la esperanza de que Beth pueda ser mucho más que su amuleto de la suerte.

Netflix: de qué trata la película Cuando te encuentre

Logan (Zac Efron) es un joven soldado americano destinado en Irak que encuentra la fotografía de una mujer en medio de una batalla poco antes de salvar su vida.

Considera que el hallazgo es una prueba irrefutable de su buena suerte, así que, cuando regresa a su país, busca a la chica y la encuentra: se trata de Beth (Taylor Schilling), una atractiva madre divorciada.

Netflix: reparto de la película Cuando te encuentre

  • Zac Efron
  • Taylor Schilling
  • Blythe Danner
  • Riley Thomas Stewart
  • Jay R. Ferguson
  • Adam LeFevre
  • Robert Hayes

Tráiler de la película Cuando te encuentre

Dónde ver la película Cuando te encuentre, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Cuando te encuentre se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Cuando te encuentre se puede ver en Netflix.
  • España: la película Cuando te encuentre se puede ver en Netflix.

En pocas palabras

  • Zac Efron: protagoniza la película romántica Cuando te encuentre, basada en la obra de Nicholas Sparks, disponible en Netflix.
  • Argumento: un sargento estadounidense encuentra la foto de una mujer en Irak y, al regresar, busca establecer una relación con ella.
Resumen generado por Thinkindot AI

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