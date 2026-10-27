Noah Wyle es elegido por la revista People como el hombre más sexy del mundo del 2026

"¡Por supuesto que sí! Para todos los que se quejan de Noah, lo sexy no siempre se trata de la apariencia (aunque creo que es guapísimo). Para mí, lo sexy se trata de la actitud, de cómo alguien se desenvuelve en la vida con decencia, amabilidad y respeto", se lee en uno de los comentarios con más likes de la publicación.

¿Quién es Noah Wyle?

Wyle comenzó su carrera en 1994 interpretando al doctor John Carter en E.R. Gracias a este rol obtuvo tres nominaciones a los Premios Globo de Oro y cinco a los Premios Primetime Emmy.

Noah Wyle como el recordado Dr. Carter de E.R Emergencias.

Luego, entre 2011 y 2016 protagonizó la serie de ciencia ficción Falling Skies, lo que le valió tres nominaciones a los Premios Saturn.

Uno de sus roles más recientes y exitosos es el del Dr. Michael Robby Robinavitch en el drama de HBO Max The Pitt. La actuación de Wyle fue ampliamente aclamada. Ganó el Premio de la Asociación de Críticos de Televisión al Logro Individual en Drama y el Premio Emmy al Actor Principal Destacado en una Serie Dramática; fue la sexta nominación al Emmy de su carrera, su primera nominación en la categoría de actor principal y su primera victoria en general.

En cuanto a su vida privada, Wyle estuvo casado con la maquilladora Tracy Warbin, entre el 2000 y el 2010. Con ella tuvo a sus hijos Owen y Auden. En 2010 se casó con la actriz Sara Wells. Tienen una hija en común, Frances Harper Wyle.