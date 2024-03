A sus 52 años, así se ve hoy el actor Noah Wyle, el Dr. Carter de E.R Emergencias

Noah Wyle sigue trabajando como actor, pero lamentablemente nunca más logró conseguir la fama que cosechó con la serie "E.R Emergencias". Wyle también apareció en producciones como "Piratas de Silicon Valley" (donde se puso en la piel de Steve Jobs), "Donnie Darko" o "An American Affair".

También interpretó a Tom Mason en "Falling Skies" y a como Flynn Carsen en la franquicia "The Librarians".

Noah Wyle incluso siempre recuerda con mucho cariño su paso por la serie de televisión "E.R Emergencias", y es por ello que suele realizar publicaciones en Instagram a modo de TBT. "29 años atrás, conseguí un trabajo que cambió mi vida", escribió el actor.

Embed - Noah Wyle on Instagram: "29 years ago today - I got a job that changed my life. Happy St. Patrick’s Day. #er #fbf"