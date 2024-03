Con 43 años, así luce Jordana Brewster la actriz que hizo de Mia Toretto en "Rápido y Furioso"

Jordana Brewster 2.jpg Paul Walker y Jordana Brewster.

¿Cómo luce hoy la actriz Jordana Brewster?

Brewster nació en Panamá, pero vivió en Londres, Brasil y luego se trasladó a los Estados Unidos. Su padre es un inversionista bancario estadounidense, y su madre una modelo brasilera que apareció en la revista Sports Illustrated.

La actriz habla portugués con fluidez y pudo demostrar sus dotes en la quinta entrega de "Rápido y Furioso", la cual se filmó en Rio de Janeiro.

Trabajó en producciones como "As the World Turns", donde interpretó a la heroína adolescente Nikki Grave Munson. También formó parte de "The Invisible Circus", donde interpretó a Phoebe O'Connor.

En 2005 interpretó a Grace Chance en la película dramática "Nearing Grace", y también fue un personaje recurrente en la serie "Chuck". En 2016 interpretó a Denise Brown, la hermana de Nicole Brown Simpson, en The People v. O. J. Simpson, la primera temporada de la serie antológica del canal FX American Crime Story, basada en el caso O. J. Simpson.

Jordana Brewster 3.jpg Jordana Brewster en la actualidad.

En cuanto a su vida privada, Brewster se casó con el productor de cine Andrew Form (estuvieron desde 2007 hasta 2020). Se conocieron en el rodaje de la película "The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning", y actualmente tienen 2 hijos, los cuales nacieron mediante subrogación gestacional. Ahora la actriz está casada con el empresario ejecutivo Mason Morfit.