A 19 años de "Los tuyos, los míos y los nuestros", así luce hoy Sean Farris a sus 41 años

Sean Farris.jpg Sean Farris (izquierda) en "Los tuyos, los míos y los nuestros".

La película "Los tuyos, los míos y los nuestros" es una remake de una película del mismo nombre de 1968, y en su momento fue muy criticada por parecerse a "Más barato por docena".

¿Cómo luce hoy Sean Farris?

Farris fue considerado por muchos como uno de los actores más sensuales de los años 2000. Las adolescentes estaban fascinadas con él, y no había comedia romántica donde el actor no apareciera.

Otros de sus papeles más conocidos son los de Jake Tyler en "Never Back Down" y Kyo Kusanagi en "The King of Fighters".

También apareció en producciones como "Diario adolescente","Reunión", "Sleepover" con Alexa Vega, "Smallville", "Pretty Little Liars", "Supernatural", "One Tree Hill", entre otras.

En 2008 se desnudó para la revista británica Cosmopolitan en beneficio de su elección de conciencia del cáncer de páncreas. El mismo año, produjo y protagonizó un cortometraje llamado "Destino Manifiesto". También aparece interpretando a Jack Rourke en el videojuego de carreras "Need For Speed: The Run" de Electronic Arts.

►TE PUEDE INTERESAR: A 20 años de Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl, así luce hoy la actriz Taylor Dooley

Sean Farris 2.jpg Sean Farris en la actualidad.

En cuanto a su vida privada, desde 2017 que está casado con la actriz Cherie Daly.