A 18 años de su estreno, así luce Sharpay de High School Musical

¿Cómo luce hoy la actriz Ashley Tisdale, quien interpretó a Sharpay en "High School Musical"?

La actriz Ashley Tisdale interpretó a Sharpay Evans en las 3 películas de "High School Musical", e incluso Sharpay fue el único personaje que logró tener su spin-off con "La fabulosa aventura de Sharpay".

En la actualidad Ashley Tisdale tiene 38 años y sigue trabajando como actriz a medio tiempo.

Muchos la recuerdan por interpretar a Maddie Fitzpatrick en la serie de Disney "The Suite Life of Zack and Cody"; y por ser la voz original del personaje Candace Flynn en la exitosa serie animada de Disney Channel, "Phineas y Ferb".

También tuvo una participación en la película "Donnie Darko", protagonizada por Jake Gyllenhaal.

Ashley Tisdale.jpg Ashley Tisdale en la actualidad.

Además Tisdale incursionó en el mundo de la música a principios de 2007 con el lanzamiento de "Headstrong". Su segundo álbum de estudio "Guilty Pleasure", fue lanzado el 28 de julio de 2009.

En cuanto a su vida personal, Tisdale está casada con el músico Christopher French desde el 2014. En 2021 ambos se convirtieron en padres de su hija Jupiter Iris French.