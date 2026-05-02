La multipremiada comedia negra que fascinó a Martin Scorsese

¿De qué trata la película?

A principios de los años setenta, una época de gran agitación social con la encarnizada lucha por los derechos civiles como telón de fondo, Ron Stallworth se convierte en el primer agente negro del departamento de policía de Colorado Springs. Es asignado para trabajar en la sala de grabaciones, pero es recibido con escepticismo y hostilidad por los mandos y algunos de los agentes.

Sin hacer caso a sus compañeros, Ron pide una transferencia para trabajar en cubierta. De esta forma, decide hacer algo por su comunidad llevando a cabo una misión muy peligrosa: infiltrarse en el Ku Klux Klan y exponerlo ante la ciudad.

El infiltrado en el kkklan Ron Stallworth y Flip Zimmerman se infiltran en el Ku Klux Klan.

Se contacta con la división local del Ku Klux Klan, y habla por teléfono con Walter Breachway, el presidente de la división de Colorado Springs. Stallworth establece una conversación con Breachway y le comenta que quiere formar parte de la organización, como parte de la misión encubierta.

Pronto debe ir a conocer a los miembros del Klan, pero como es negro, tiene que hacer un intercambio con su colega blanco, Flip Zimmerman, para que actúe como él. Mientras tanto, Stallworth se encarga de entablar conversaciones telefónicas. Muy pronto, los agentes descubrirán que la organización está planeando un atáque a la comunidad de negros de Colorado.

Tráiler

Embed - EL INFILTRADO DEL KKKLAN | Tráiler subtitulado (HD)

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