La película se estrenó en 2018 y pertenece al género comedia dramática. Fue dirigida y escrita por Spike Lee, basada en el libro Black Klansman del autor Ron Stallworth, basado en hechos reales. Según recogió la crítica especializada, incluso Martin Sorsese elogió la película, destacando su mezcla de humor, y crítica social. Se puede ver en HBO Max.
La multipremiada comedia negra que fascinó a Martin Scorsese
La película ganó la admiración de los pesos pesados de la industria, además de múltiples reconocimientos, dos premios del Festival de Cannes, un Óscar, y más
Infiltrado en el KKKlan (BlacKkKlansman) mezcla un tono serio con una cantidad de humor negro que resalta lo absurdo. La trama gira en torno a un policía negro que se infiltra en el Ku Klux Klan, una organización terrorista supremacista blanca de extrema derecha que se fundó en la década de los 60 en Estados Unidos.
¿De qué trata la película?
A principios de los años setenta, una época de gran agitación social con la encarnizada lucha por los derechos civiles como telón de fondo, Ron Stallworth se convierte en el primer agente negro del departamento de policía de Colorado Springs. Es asignado para trabajar en la sala de grabaciones, pero es recibido con escepticismo y hostilidad por los mandos y algunos de los agentes.
Sin hacer caso a sus compañeros, Ron pide una transferencia para trabajar en cubierta. De esta forma, decide hacer algo por su comunidad llevando a cabo una misión muy peligrosa: infiltrarse en el Ku Klux Klan y exponerlo ante la ciudad.
Se contacta con la división local del Ku Klux Klan, y habla por teléfono con Walter Breachway, el presidente de la división de Colorado Springs. Stallworth establece una conversación con Breachway y le comenta que quiere formar parte de la organización, como parte de la misión encubierta.
Pronto debe ir a conocer a los miembros del Klan, pero como es negro, tiene que hacer un intercambio con su colega blanco, Flip Zimmerman, para que actúe como él. Mientras tanto, Stallworth se encarga de entablar conversaciones telefónicas. Muy pronto, los agentes descubrirán que la organización está planeando un atáque a la comunidad de negros de Colorado.
Tráiler
Reparto
- John David Washington como Det. Ron Stallworth.
- Adam Driver es Flip Zimmerman.
- Laura Harrier interpreta a Patrice Dumas.
- Topher Grace como David Duke.
- Corey Hawkins interpreta a Stokely Carmichael.