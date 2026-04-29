El misterio que se roba cada escena: la comedia francesa entre las 3 más vistas de Netflix

A lo largo de sus 8 capítulos, la historia sigue a personajes tan caóticos como carismáticos, interpretados por Alexandre Kominek, Laurence Arné y Leslie Medina. Las actuaciones destacan por su versatilidad, especialmente en el equilibrio entre el humor y la tensión, con situaciones desbordadas y una dinámica de investigación que aporta frescura al género.

La crítica internacional ya puso el foco en la serie: desde The Wall Street Journal remarcan el trabajo actoral, mientras que Decider subraya el potencial de sus tramas encubiertas. Así, El profe se consolida como una de las apuestas recientes más fuertes dentro de las series y películas más vistas en Netflix.