La serie El profe llegó a Netflix el 24 de abril de 2026 y rápidamente se posicionó entre las propuestas más llamativas dentro del catálogo de series y películas. Dirigida por François Uzan, la producción francesa combina comedia y crimen con un ritmo ágil que engancha desde el primer capítulo, logrando ubicarse entre las 3 más vistas de la plataforma.
El misterio que se roba cada escena: la comedia francesa entre las 3 más vistas de Netflix
Combina humor y crimen en una historia atrapante dentro de las series y películas más comentadas del momento en Netflix
A lo largo de sus 8 capítulos, la historia sigue a personajes tan caóticos como carismáticos, interpretados por Alexandre Kominek, Laurence Arné y Leslie Medina. Las actuaciones destacan por su versatilidad, especialmente en el equilibrio entre el humor y la tensión, con situaciones desbordadas y una dinámica de investigación que aporta frescura al género.
La crítica internacional ya puso el foco en la serie: desde The Wall Street Journal remarcan el trabajo actoral, mientras que Decider subraya el potencial de sus tramas encubiertas. Así, El profe se consolida como una de las apuestas recientes más fuertes dentro de las series y películas más vistas en Netflix.
Netflix: de qué trata la serie El profe
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El profe versa: "Eddy es un estafador que sabe cómo disfrazarse, pero cuando se ve obligado a trabajar de encubierto para no ir a la cárcel, enfrentará su mayor desafío: ser profesor de escuela".
Eddy (Alexandre Kominek) es un genio de las matemáticas y delincuente de poca monta que evita la cárcel haciéndose pasar por profesor. Su misión: identificar a un criminal importante.
Netflix: tráiler de la serie El profe
Reparto de El profe, serie de Netflix
- Alexandre Kominek
- Laurence Arné
- Leslie Medina
- Joséphine de Meaux
- Bérangère McNeese
- Yannik Landrein
- Jean-Claude Muaka
- Sabrina Ouazani
- Fred Testot
- Gustave Kervern
Dónde ver la serie El profe, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El profe se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El profe se puede ver en Netflix.
- España: la serie El profe se puede ver en Netflix.