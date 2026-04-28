"Tu próxima serie imprescindible ha llegado, y te va a costar no verla de un tirón", sentenció la crítica Sabrina Barr de Metro sobre una nueva producción que se sumó al catálogo de series y películas de Netflix. Estamos hablando de Los no elegidos.
El thriller psicológico de 6 capítulos que recién llega a Netflix y todos lo están viendo de un tirón
Asa Butterfield es el protagonista de este thriller psicológico que acaba de llegar al catálogo de series y películas de Netflix
Se trata de una serie de suspenso creada por Julie Gearey y estrenada en Netflix el 22 de abril de 2026 que cuenta con apenas 6 capítulos y se ha lolevado elogios por parte de la crítica especializada.
Para Karina Adelgaard de Heaven of Horror, la serie Los no eolegidos "es un fascinante estudio de personajes que disfruté... aunque a veces fuera un poco lento".
Netflix: de qué trata la película Los no elegidos
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Los no elegidos versa: "Tras toparse con un hombre misterioso, una joven madre de una hermética secta se involucra en un peligroso romance que destapa deseos y secretos".
Rosie es una joven madre que vive en una comunidad cristiana cerrada con su marido y su hija. La llegada del misterioso Sam, un preso fugado, pone de manifiesto la realidad y las limitaciones del mundo de Rosie: tal vez su oculta comunidad religiosa no tenga en cuenta sus intereses.
Cuando empiezan a aparecer grietas en el matrimonio, Sam se presenta como su salvador. Pero con su oscuro pasado criminal, ¿dónde reside el mayor peligro, en la secta o en Sam?
Netflix: tráiler de la película Los no elegidos
Reparto de la película Los no elegidos
- Molly Windsor
- Asa Butterfield
- Fra Fee
- Siobhan Finneran
- Christopher Eccleston
- Aston McAuley
- Alexa Davies
- Lucy Black
- Olivia Pickering
Dónde ver la película Los no elegidos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Los no elegidos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Los no elegidos se puede ver en Netflix.
- España: la película Los no elegidos se puede ver en Netflix.