El thriller psicológico de 6 capítulos que recién llega a Netflix y todos lo están viendo de un tirón

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Netflix: de qué trata la película Los no elegidos

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Los no elegidos versa: "Tras toparse con un hombre misterioso, una joven madre de una hermética secta se involucra en un peligroso romance que destapa deseos y secretos".

Rosie es una joven madre que vive en una comunidad cristiana cerrada con su marido y su hija. La llegada del misterioso Sam, un preso fugado, pone de manifiesto la realidad y las limitaciones del mundo de Rosie: tal vez su oculta comunidad religiosa no tenga en cuenta sus intereses.

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Cuando empiezan a aparecer grietas en el matrimonio, Sam se presenta como su salvador. Pero con su oscuro pasado criminal, ¿dónde reside el mayor peligro, en la secta o en Sam?

Netflix: tráiler de la película Los no elegidos

Embed - Los no elegidos | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de la película Los no elegidos

Molly Windsor

Asa Butterfield

Fra Fee

Siobhan Finneran

Christopher Eccleston

Aston McAuley

Alexa Davies

Lucy Black

Olivia Pickering

Dónde ver la película Los no elegidos, según la zona geográfica