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El thriller psicológico de 6 capítulos que recién llega a Netflix y todos lo están viendo de un tirón

Asa Butterfield es el protagonista de este thriller psicológico que acaba de llegar al catálogo de series y películas de Netflix

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Asa Butterfield es el protagonista de esta serie de Netflix.

Asa Butterfield es el protagonista de esta serie de Netflix.

"Tu próxima serie imprescindible ha llegado, y te va a costar no verla de un tirón", sentenció la crítica Sabrina Barr de Metro sobre una nueva producción que se sumó al catálogo de series y películas de Netflix. Estamos hablando de Los no elegidos.

Se trata de una serie de suspenso creada por Julie Gearey y estrenada en Netflix el 22 de abril de 2026 que cuenta con apenas 6 capítulos y se ha lolevado elogios por parte de la crítica especializada.

Para Karina Adelgaard de Heaven of Horror, la serie Los no eolegidos "es un fascinante estudio de personajes que disfruté... aunque a veces fuera un poco lento".

los no elegidos- serie

Netflix: de qué trata la película Los no elegidos

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Los no elegidos versa: "Tras toparse con un hombre misterioso, una joven madre de una hermética secta se involucra en un peligroso romance que destapa deseos y secretos".

Rosie es una joven madre que vive en una comunidad cristiana cerrada con su marido y su hija. La llegada del misterioso Sam, un preso fugado, pone de manifiesto la realidad y las limitaciones del mundo de Rosie: tal vez su oculta comunidad religiosa no tenga en cuenta sus intereses.

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Cuando empiezan a aparecer grietas en el matrimonio, Sam se presenta como su salvador. Pero con su oscuro pasado criminal, ¿dónde reside el mayor peligro, en la secta o en Sam?

Netflix: tráiler de la película Los no elegidos

Embed - Los no elegidos | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de la película Los no elegidos

  • Molly Windsor
  • Asa Butterfield
  • Fra Fee
  • Siobhan Finneran
  • Christopher Eccleston
  • Aston McAuley
  • Alexa Davies
  • Lucy Black
  • Olivia Pickering

Dónde ver la película Los no elegidos, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Los no elegidos se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Los no elegidos se puede ver en Netflix.
  • España: la película Los no elegidos se puede ver en Netflix.

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