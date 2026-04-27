Netflix rompe todos los moldes con la película turca más romántica y sentimental de la historia, se trata de la cinta turca Un auténtico caballero.
Netflix rompe todos los moldes con la película turca más romántica y sentimental de la historia
Netflix sorprende con una película turca que combina romance y suspenso, narrando la historia de un enigmático gigoló y un amor inesperado
Un auténtico caballero, dirigida por Onur Bilgetay y con guion de Deniz Madanolu, ofrece una combinación de romance y suspense que promete mantener a la audiencia atrapada de principio a fin.
La película está protagonizada por Çaatay Ulusoy y Ebru ahin, quienes aportan su talento y carisma a la historia, junto a enay Gürler en un elenco que promete cautivar.
Con un enfoque en el amor y las complicaciones que surgen en las relaciones, Un auténtico caballero se presenta como una opción emocionante para los amantes del cine romántico.
Un auténtico caballero sigue a Saygn, un gigoló que se mueve hábilmente en el mundo de los ricos y atractivos, donde conquista los corazones de mujeres acomodadas.
Netflix: de qué trata la película Un auténtico caballero
Saygn (Çagatay Ulusoy) es un gigoló que se mueve con destreza en el mundo de los ricos y los guapos. Es atractivo, pero sobre todo encantador, reservado y sensible a partes iguales, lo que hace que vuelen hacia él los corazones de muchas mujeres acomodadas, de cuya riqueza casi siempre saca algo.
Saygin cree que siempre lo tiene todo bajo control. Pero su propio mundo emocional es todo menos bajo control y nunca ha experimentado la verdadera felicidad.
Un día, sin embargo, Nehir (Ebru Sahin) entra en su vida y, por primera vez, desarrolla emociones auténticas y profundas por una mujer.
Netflix: reparto de la película Un auténtico caballero
- Çagatay Ulusoy
- Ebru Sahin
- Senay Gürler
- Haki Biçici
- Nazli Bulum
Trailer de la película Un auténtico caballero
Dónde ver la película Un auténtico caballero, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Un auténtico caballero se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Un auténtico caballero se puede ver en Netflix.
- España: la película Un auténtico caballero se puede ver en Netflix.