Netflix rompe todos los moldes con la película turca más romántica y sentimental de la historia

La película está protagonizada por Çaatay Ulusoy y Ebru ahin, quienes aportan su talento y carisma a la historia, junto a enay Gürler en un elenco que promete cautivar.

Con un enfoque en el amor y las complicaciones que surgen en las relaciones, Un auténtico caballero se presenta como una opción emocionante para los amantes del cine romántico.

Un auténtico caballero sigue a Saygn, un gigoló que se mueve hábilmente en el mundo de los ricos y atractivos, donde conquista los corazones de mujeres acomodadas.

Netflix: de qué trata la película Un auténtico caballero

Saygn (Çagatay Ulusoy) es un gigoló que se mueve con destreza en el mundo de los ricos y los guapos. Es atractivo, pero sobre todo encantador, reservado y sensible a partes iguales, lo que hace que vuelen hacia él los corazones de muchas mujeres acomodadas, de cuya riqueza casi siempre saca algo.

caballero

Saygin cree que siempre lo tiene todo bajo control. Pero su propio mundo emocional es todo menos bajo control y nunca ha experimentado la verdadera felicidad.

Un día, sin embargo, Nehir (Ebru Sahin) entra en su vida y, por primera vez, desarrolla emociones auténticas y profundas por una mujer.

Netflix: reparto de la película Un auténtico caballero

Çagatay Ulusoy

Ebru Sahin

Senay Gürler

Haki Biçici

Nazli Bulum

Trailer de la película Un auténtico caballero

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Dónde ver la película Un auténtico caballero, según la zona geográfica