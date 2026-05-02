La plataforma de series y películas de Netflix ha ganado gran popularidad a partir de la incorporación de k-dramas en su extenso y variado catálogo. El 23 de abril de 2026, el gigante de la N roja incorporó una comedia romántica a la que es imposible resistirse.
Tiene 12 capítulos y es la mejor serie coreana de Netflix: una comedia romántica irresistible
Es una comedia romántica coreana que acaba de llegar a Netflix y ya arrasa en el ranking mundial de series y películas de su género
Se trata de la serie Un amor que no se agota (Sold Out on You, en inglés), una produccción creada por Ahn Jong-yeon y protagonizada por los actores estelares Ahn Hyo-seop y Chae Won-been. A lo largo de 12 capítulos, desarrolla una historia de amor inesperada y adictiva.
Actualmente, la serie de Netflix se encuentra en el puesto N°8 de las series más vistas de la plataforma y ha sido aclamada por la crítica especializada. "'Sold Out On You' se toma su tiempo para llegar al encuentro, pero el resultado de ese ritmo pausado es que llegamos a conocer a los personajes principales bastante bien antes de que se conozcan", destacó Joel Keller de Decider.
Mientras tanto, para Mamta Naik de Mashable, la serie coreana Un amor que no se agota "logra un equilibrio perfecto entre diversión y misterio". Esta propuesta está disponible en Netflix y es ideal para maratonear el fin de semana largo.
Netflix: de qué trata Un amor que no se agota
"Cuando una presentadora de televentas adicta al trabajo pierde su puesto, parte al campo para recuperarlo, pero un ganjero misterioso trastoca sus planes... y su corazón", versa la sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Un amor que no se agota.
La trama de la serie sigue las vidas de un granjero con múltiples trabajos y una presentadora de televisión insomne, que se entrelazan de forma divertida cuando sus horarios opuestos los unen repetidamente.
Netflix: tráiler de la serie Un amor que no se agota
Reparto de Un amor que no se agota, serie de Netflix
- Ahn Hyo-seop
- Chae Won-been
- Kim Bum
- Goh Doo-shim
- Yoon Byung-hee
- Jo Bok-rae
- Woo Hee-jin
- Kim Young-jae
- Shin Dong-mi
- Park Ah-in
Dónde ver la serie Un amor que no se agota, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Un amor que no se agota se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Un amor que no se agota se puede ver en Netflix.
- España: la serie Un amor que no se agota se puede ver en Netflix.