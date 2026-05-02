Tiene 12 capítulos y es la mejor serie coreana de Netflix: una comedia romántica irresistible

un amor que no se agota serie

Actualmente, la serie de Netflix se encuentra en el puesto N°8 de las series más vistas de la plataforma y ha sido aclamada por la crítica especializada. "'Sold Out On You' se toma su tiempo para llegar al encuentro, pero el resultado de ese ritmo pausado es que llegamos a conocer a los personajes principales bastante bien antes de que se conozcan", destacó Joel Keller de Decider.

Mientras tanto, para Mamta Naik de Mashable, la serie coreana Un amor que no se agota "logra un equilibrio perfecto entre diversión y misterio". Esta propuesta está disponible en Netflix y es ideal para maratonear el fin de semana largo.

Netflix: de qué trata Un amor que no se agota

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"Cuando una presentadora de televentas adicta al trabajo pierde su puesto, parte al campo para recuperarlo, pero un ganjero misterioso trastoca sus planes... y su corazón", versa la sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Un amor que no se agota.

La trama de la serie sigue las vidas de un granjero con múltiples trabajos y una presentadora de televisión insomne, que se entrelazan de forma divertida cuando sus horarios opuestos los unen repetidamente.

Netflix: tráiler de la serie Un amor que no se agota

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Reparto de Un amor que no se agota, serie de Netflix

Ahn Hyo-seop

Chae Won-been

Kim Bum

Goh Doo-shim

Yoon Byung-hee

Jo Bok-rae

Woo Hee-jin

Kim Young-jae

Shin Dong-mi

Park Ah-in

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Dónde ver la serie Un amor que no se agota, según la zona geográfica