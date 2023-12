Jumanji: con 62 años, así luce hoy la actriz Bonnie Hunt

Jumanji.jpg Bonnie Hunt y Robin Williams en "Jumanji".

¿Cómo luce hoy la actriz Bonnie Hunt?

La actriz Bonnie Hunt lleva más de 30 años en el mundo del espectáculo de Hollywood. Ella comenzó realizando monólogos cómicos en diversos clubes y cafeterías en Chicago. Su debut en el cine fue en la película "Rain Man" en 1988.

También apareció en películas como "Beethoven", "Beethoven's 2nd", "Jerry Maguire", "The Green Mile" y "Cheaper by the Dozen".

A lo largo de su carrera ha ganado premios Saturn (por su participación en "Jumanji"), Emmy, Globos de oro y Satellite. Hunt siempre se destacó en el universo de la comedia, e incluso rechazó participar en el programa de entretenimiento Saturday Night Live para asumir roles de reparto en las series de comedia "Grand" y "David Rules".

Bonnie Hunt 2.jpg Bonnie Hunt en la actualidad.

En abril de 2000, tuvo lugar el estreno de la comedia romántica "Return to Me", la cinta que protagonizaron David Duchovny y Minnie Driver, que marcó el debut de Hunt como directora de cine.

Además Bonnie Hunt prestó su voz para películas animadas de Disney y Pixar. Actuó como Sally Carrera en "Cars" (2006) y "Cars 2" (2011) y como Dolly en la tercera entrega de la saga "Toy Story", titulada "Toy Story 3" (2010).