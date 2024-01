A 20 años de Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl, así luce hoy la actriz Taylor Dooley

The Adventures of Sharkboy and Lavagirl (2005) Trailer

¿De qué trata la película "Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl"?

"Max es un chico soñador que no se lleva bien con sus compañeros de clase. En sus ensoñaciones, imagina un nuevo planeta habitado por los superhéroes Sharkboy y Lavagirl. Los problemas comienzan cuando sus sueños cobran vida", es la sinopsis oficial de esta película del 2005 que el próximo año cumplirá 20 años.

Muchos de los conceptos y gran parte de la historia fueron concebidas por los hijos del director Robert Rodríguez y en su momento esta cinta revolucionó la forma de hacer películas en Hollywood.

¿Cómo luce hoy la actriz Taylor Dooley?

Taylor Dooley protagonizó la película "Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl" en el 2005, y su secuela, "We Can Be Heroes" (la cual se estrenó en 2020), y ambas le permitieron saltar a la fama gracias a su personaje de Lavagirl.

Taylor Dooley.jpg Taylor Dooley en la actualidad.

Dooley también ha protagonizado campañas publicitarias de "Famous Footwear", "Mary Kate and Ashley" y del miniván de Honda, Honda Odyssey.

En sus tiempos libres practica la equitación, la danza y la natación, y reside en Los Ángeles con sus padres y su hermano pequeño.

En cuanto a su vida privada, la actriz Taylor Dooley está casada y tiene dos hijos.