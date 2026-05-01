El espantoso video del momento en que 5 elefantes aplastan y matan a un empresario millonario

Un reconocido empresario y cazador murió aplastado en un dramático episodio ocurrido en la selva africana. Se trata de Ernie Dosio, de 75 años, que falleció tras ser atacado por al menos 5 elefantes mientras participaba de una costosa excursión en la selva tropical de Lope-Okanda, en Gabón.
Dosio, de California, Estados Unidos, propietario de un viñedo y poseedor de una numerosa colección de trofeos de animales salvajes, se encontraba en la región con un objetivo específico: abatir al duiker de lomo amarillo, un escurridizo tipo de antílope.
Para esta expedición, el hombre había pagado 40.000 dólares con el fin de contar con el acompañamiento de guías profesionales, según publica el sitio 20 Minutos.
El empresario que murió aplastado por elefantes en la selva africana
El incidente se produjo de manera repentina cuando el grupo de caza se topó con 5 elefantas que se encontraban protegiendo a una cría. Según los relatos de testigos presenciales, los animales estaban ocultos entre la espesa vegetación y cargaron contra los hombres "como si hubieran surgido de la nada".
La manada arremetió primero contra el cazador profesional que lideraba la guía, quien resultó con heridas de extrema gravedad. Sin embargo, Dosio no logró sobrevivir al impacto del ataque. "Fue rápido", señaló uno de los presentes, evitando dar detalles escabrosos sobre el desenlace del millonario, quien murió aplastado en el lugar.
La trayectoria de Dosio en el continente africano era extensa y controvertida. A lo largo de los años, el estadounidense había acumulado récords por haber abatido ejemplares de los llamados "cinco grandes": elefantes, leopardos, rinocerontes, búfalos y leones.
Irónicamente, en esta oportunidad, el cazador terminó siendo víctima de la especie que tantas veces había perseguido por deporte, cerrando un historial que ha generado fuertes debates en los medios internacionales tras conocerse la noticia.