El espantoso video del momento en que 5 elefantes aplastan y matan a un empresario millonario

ernie dosio El empresario Ernie Dosio. Foto: gentileza

El empresario que murió aplastado por elefantes en la selva africana

El incidente se produjo de manera repentina cuando el grupo de caza se topó con 5 elefantas que se encontraban protegiendo a una cría. Según los relatos de testigos presenciales, los animales estaban ocultos entre la espesa vegetación y cargaron contra los hombres "como si hubieran surgido de la nada".

La manada arremetió primero contra el cazador profesional que lideraba la guía, quien resultó con heridas de extrema gravedad. Sin embargo, Dosio no logró sobrevivir al impacto del ataque. "Fue rápido", señaló uno de los presentes, evitando dar detalles escabrosos sobre el desenlace del millonario, quien murió aplastado en el lugar.

Trágico elefantes tragedia Una manada de elefantes aplastó y mató a un cazador millonario en África. Imagen ilustrativa. Foto gentileza la100.com

La trayectoria de Dosio en el continente africano era extensa y controvertida. A lo largo de los años, el estadounidense había acumulado récords por haber abatido ejemplares de los llamados "cinco grandes": elefantes, leopardos, rinocerontes, búfalos y leones.

Embed - Empresario Estadounidense Ernie Dosio Fallece Tras Ser Atacado Por Un Elefante

Irónicamente, en esta oportunidad, el cazador terminó siendo víctima de la especie que tantas veces había perseguido por deporte, cerrando un historial que ha generado fuertes debates en los medios internacionales tras conocerse la noticia.