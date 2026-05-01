La planta trepadora que cierra sus flores antes de que cambie el clima: predice la lluvia

Entre las curiosidades más improbables del mundo hay una que hace estremecer a todos. Se trata de una planta trepadora destacada no solo por su belleza, sino porque tiene una capacidad casi mística: predice el cambio del tiempo. Se trata de la Ipomoea purpurea, popularmente conocida como "gloria de la mañana" o "campanilla".

Esta enredadera ornamental hace que sus flores se cierren cuando aumenta la humedad del ambiente anticipando la llegada de una lluvia. Su comportamiento no es casual, pues esas flores son sensibles tanto a la humedad, como a la presión atmosférica y a la intensidad de la luz.

Cuando esos parámetros cambian, la planta activa un mecanismo totalmente natural y cierra sus pétalos para proteger su estructura interna evitando posibles daños por exceso de agua.

Ipomoea purpurea (2) Ipomoea purpurea, llamada popularmente gloria de la mañana, es de fácil cuidado y muy hermosas para el jardín.

Además de su curioso comportamiento, esta enredadera es elegida por los amantes de la jardinería por otras razones. Primero que nada porque es de rápido crecimiento y cubre paredes o cercos con mucha facilidad.

Por otro lado, produce flores vistosas en todos violetas, azules o rosados y muy bellas a la vista. No necesita cuidados extensos o cuidadosos, ya que es de fácil custodia. También se adapta excelentemente a las macetas o directamente al suelo siendo una opción ideal para los que buscan decorar espacios y que a su vez, sea algo práctico.