Ni suculentas ni petunias: la planta que se puede cultivar en abril y casi no requiere cuidados

flor calendula Esta planta se puede cultivar en macetas o directo en el sustrato.

Cuidados básicos de la caléndula

Una de las principales características de la caléndula es su resistencia. Puede crecer en distintos tipos de suelo, siempre que tengan buen drenaje, y no requiere fertilizaciones constantes. Prefiere ubicaciones con sol directo o semisombra, y su desarrollo es rápido, lo que permite ver resultados en poco tiempo. Es una planta que, además, puede sembrarse directamente en tierra sin necesidad de procesos complejos.

En cuanto a otros cuidados, esta planta se destaca por su bajo mantenimiento. Necesita riegos moderados, siempre evitando el exceso de agua, especialmente en épocas frías. También, es recomendable retirar las flores marchitas para estimular nuevas floraciones. Tolera bien las primeras heladas suaves, lo que la convierte en una opción confiable para el otoño en regiones como Mendoza.

flores calendula La calédula pertenece a la familia Asteraceae.

Otro punto a favor es su versatilidad, ya que además de su valor ornamental, la caléndula es conocida por sus propiedades medicinales y su uso en cosmética natural. Esto la convierte en una elección interesante para quienes buscan sumar funcionalidad al jardín.

La idea es incorporar una planta resistente, fácil de cuidar y con buena presencia en otoño, la caléndula aparece como una alternativa ideal. Frente a opciones más delicadas como las suculentas o las petunias, ofrece una solución práctica para mantener el jardín activo durante esta temporada.