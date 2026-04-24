Agua de huevo hervido: por qué no hay que tirarla y para qué se puede usar

El huevo es un alimento de origen animal que se obtiene por medio de un proceso natural de ovulación de las aves. Generalmente, en Argentina consumimos huevos de gallina, aunque existen otras variedades. El huevo es un producto nutritivo, versátil, práctico y rendidor.

Nuestro país es uno de los mayores consumidores de huevo de gallina. Actualmente, Argentina lidera el consumo mundial con una cifra récord de aproximadamente 398 unidades per cápita al año, de acuerdo a las estadísticas del 2025.

¿Para qué puedo usar el agua de huevo hervido?

El agua de huevo cocido se puede aprovechar en el jardín. Las plantas, como todo ser vivo, requieren de nutrientes y productos fertilizantes que favorezcan su desarrollo.

Normalmente, se utilizan las cáscaras de huevo para fertilizar las plantas; se muelen o trituran y se añaden a la tierra. Pero el agua de hervor de los huevos puede ser mejor o igualmente efectiva.

¿Cuál es la forma correcta de utilizarla? Es un truco de plantas bastante sencillo. Simplemente hay que cocinar los huevos en agua, como siempre y sin ningún cambio, y dejar enfriar el agua una vez que finalice la cocción.

Embed - Un huerto en la ciudad on Instagram: "Esa agua donde cocinas huevos puede ser oro para tus plantas Llena de nutrientes que ayudan a que crezcan más fuertes y bonitas. Déjala enfriar y úsala 1 vez por semana… vas a notar la diferencia ¿Ya lo sabías? Cuéntame en comentarios Y si quieres aprender más, mira mi perfil #huertos #huertacasera #siembra #cultivo" View this post on Instagram

Coloca el agua de huevo en una botella o recipiente para que se enfríe más rápido y riega la tierra con ella.

Los nutrientes de la cáscara del huevo quedan en el agua y, aunque no deberías consumirla, a tus plantas les puede hacer un bien.

¿Qué aporta el huevo a tus plantas? Ya mencionamos anteriormente que el huevo es un alimento nutritivo. El agua de hueco contiene calcio, nitrógeno y diferentes minerales.

Estos componentes del huevo son ideales para fortalecer las raíces de las plantas naturalmente; equilibran el pH o acidez de los suelos y ayudan a prevenir enfermedades.

Puedes usar el agua de huevo en plantas de interior y exterior. Si también tienes muchas cáscaras de huevo, las puedes triturar para colocar en el sustrato de tus plantas.

Además del huevo: otros fertilizantes naturales para plantas

Existen otros ingredientes o productos naturales que pueden ser muy beneficiosos para tus plantas, siempre y cuando los utilices para lo que son y en su justa medida.

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