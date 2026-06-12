Cómo tapar por completo los agujeros de tornillos en la pared y dejarla como nueva

Paso a paso: el truco para rellenar un hueco en la pared

Antes de cubrir el agujero en la pared, hay que analizar dos cosas: si el tornillo o clavo sigue dentro y si el tarugo también está en el interior. Si hay un tornillo o tarugo dentro, utiliza la parte trasera del martillo para retirarlo.

También hay que elegir bien la masilla de relleno, dependiendo del material. En este caso, como se trata de una pared, puede ser masilla de relleno multiuso o masilla para yeso. En otros casos se usa masilla de madera, por ejemplo, para un mueble.

Ten en cuenta que la masilla es ideal para agujeros pequeños de tornillo. Si es un hueco más grande, va a tener que colocar dos capas de masilla porque se contrae al secarse y se reduce.

Vas a necesitar una espátula, un poco de papel higiénico, masilla multiuso, un destornillador, pincel y pintura del color de la pared.

Embed - Mi Técnica para Tapar Agujeros en las Paredes

Retira el tornillo o clavo de la pared antes de comenzar. Con ayuda de un secador de pelo o aspiradora de pico pequeño puedes limpiar un poco el polvo interior del agujero. Coloca un rollo pequeño de papel higiénico en el interior y aplasta con la parte trasera del destornillador, como se muestra en el truco. Coloca masilla por encima usando la espátula. Empareja bien y, una vez que se seque, puedes pasar la parte trasera de una taza cubierta con una tela vieja para lijar el sobrante. Con un pincel pequeño pinta sobre la masilla para que la pared quede con un color parejo.

Consejos para realizar un agujero en la pared

Contrariamente, si necesitas hacer un agujero en la pared para colocar un clavo, lo primero que hay que chequear es que no pasen cables ni cañerías por atrás.

tornillo en la pared Utiliza siempre elementos de seguridad para construir o realizar arreglos de casa.

Utiliza los picos de taladro adecuados y coloca siempre tarugos para que los tornillos queden bien firmes. Elige bien la medida del clavo y revisa la firmeza y estado de la pared.