Cómo tapar por completo los agujeros de tornillos en la pared y dejarla como nueva

Cuando nos mudamos a un departamento nuevo o redecoramos los espacios de nuestro hogar, es normal encontrarse con un hueco en la pared o un agujero donde antes seguramente había un cuadro colgado, un adorno o espejo. Un agujero en la pared, al descubierto y que no cumple ninguna función, es un agujero que hay que tapar.
La pared de una casa refleja muchas cosas: el orden de los adornos, las pinturas que colocamos, el color de la pared y su efecto de espacio. Además, la limpieza de la pared o las manchas de roce también hacen al aspecto general de la pared y a la estética de la casa.
Los agujeros viejos en las paredes suelen quedar cuando sacamos algún tornillo o clavo viejo. Es normal ver en las casas pequeños huecos sin relleno que no cumplen ninguna función y simplemente generan distracción visual.
Paso a paso: el truco para rellenar un hueco en la pared
Antes de cubrir el agujero en la pared, hay que analizar dos cosas: si el tornillo o clavo sigue dentro y si el tarugo también está en el interior. Si hay un tornillo o tarugo dentro, utiliza la parte trasera del martillo para retirarlo.
También hay que elegir bien la masilla de relleno, dependiendo del material. En este caso, como se trata de una pared, puede ser masilla de relleno multiuso o masilla para yeso. En otros casos se usa masilla de madera, por ejemplo, para un mueble.
Ten en cuenta que la masilla es ideal para agujeros pequeños de tornillo. Si es un hueco más grande, va a tener que colocar dos capas de masilla porque se contrae al secarse y se reduce.
Vas a necesitar una espátula, un poco de papel higiénico, masilla multiuso, un destornillador, pincel y pintura del color de la pared.
- Retira el tornillo o clavo de la pared antes de comenzar.
- Con ayuda de un secador de pelo o aspiradora de pico pequeño puedes limpiar un poco el polvo interior del agujero.
- Coloca un rollo pequeño de papel higiénico en el interior y aplasta con la parte trasera del destornillador, como se muestra en el truco.
- Coloca masilla por encima usando la espátula. Empareja bien y, una vez que se seque, puedes pasar la parte trasera de una taza cubierta con una tela vieja para lijar el sobrante.
- Con un pincel pequeño pinta sobre la masilla para que la pared quede con un color parejo.
Consejos para realizar un agujero en la pared
Contrariamente, si necesitas hacer un agujero en la pared para colocar un clavo, lo primero que hay que chequear es que no pasen cables ni cañerías por atrás.
Utiliza los picos de taladro adecuados y coloca siempre tarugos para que los tornillos queden bien firmes. Elige bien la medida del clavo y revisa la firmeza y estado de la pared.