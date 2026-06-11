Con un DIY: cómo tapizar un espaldar de cama, en casa y con pocos materiales

Para armar el espaldar de la cama, primero hay que tomar las medidas, considerando el ancho de la cama y la altura que deseamos que tenga la pieza. Compra una porción de madera MDF o fibrofácil respetando dichas medidas y compra una espuma de varios centímetros para colocar sobre la madera.

Coloca la madera en una superficie firme y pega la espuma con algún pegamento apto para ambos materiales. En este punto del DIY, lo último que queda por hacer es realizar cortes en la espuma con la forma que desees; pueden ser líneas horizontales, verticales o rombos.

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Para la segunda parte del DIY, vas a tener que comprar una tela bastante ancha para colocar sobre el espaldar de la cama. Tiene que tener centímetros de más para poder abrocharla.

Coloca la tela sobre la espuma e introduce en los orificios de la espuma tela para que se formen los rectángulos o cuadrados, tal como se ve en el DIY. Con la abrochadora, ajusta por los costados la tela para que no se desarme. Abrocha por la parte de atrás los sobrantes de tela para que no se vean.

Cómo colocar el espaldar de cama y limpiarlo

Para poner el espaldar de la cama, primero recomiendo limpiar bien la pared y la zona para eliminar el polvo o la tierra. Coloca el espaldar y presiona con la cama para que quede firme. Si es pesado, se pueden poner unos ganchos o clavos para mantenerlo.

espaldar Limpia el espaldar con un paño apenas húmedo y evita productos abrasivos.

Para limpiar el espaldar, conviene separar la cama y pasar un trapo húmedo con un poco de vinagre. Si es de tela impermeable, será mucho más sencillo.