Argentina lanza semillas con drones para plantar miles de árboles sin esfuerzo y transformar el desierto

El objetivo es recuperar ecosistemas como el bosque chaqueño, uno de los más degradados del país. Según equipos de conservación, el Gran Chaco es una región clave pero muy afectada por la deforestación, por lo que estas técnicas buscan acelerar su regeneración sin depender exclusivamente del trabajo humano intensivo

Dron (2)

Drones en Argentina: la nueva forma de reforestar el desierto con tecnología

También en Argentina existen otras iniciativas similares desarrolladas por empresas de tecnología ambiental, que plantean metas ambiciosas de reforestación a gran escala en la próxima década usando drones y análisis de datos ambientales .

Organizaciones como The Nature Conservancy y startups latinoamericanas de tecnología ambiental están probando estos sistemas en Argentina con especies nativas, como

algarrobo

quebracho

otras adaptadas a climas secos.

No se trata de “plantar árboles desde el aire” como magia, sino de usar tecnología para intervenir de forma más rápida y eficiente en lugares donde el ecosistema ya está debilitado. Es una forma de darle una segunda oportunidad al suelo, combinando ciencia, naturaleza y precisión tecnológica.