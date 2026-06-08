Árbol limonero: cada cuánto hay que regarlo en invierno para evitar que las raíces se pudran

Cada cuánto tiempo hay que regar el limonero en invierno

Durante el invierno, el limonero entra en un estado de semi-reposo o latencia. Al haber menos horas de sol y temperaturas más bajas, el árbol reduce drásticamente su actividad, evaporando mucha menos agua que en el verano.

La acumulación de agua desplaza el oxígeno de la tierra, asfixiando las raíces. Este ambiente encharcado y sin aire es el caldo de cultivo perfecto para hongos que pudren esta parte del árbol.

arbol, limonero, riego En invierno, el principal enemigo del limonero no es el frío, sino el exceso de agua.

Sin más rodeos, la respuesta al título de esta nota dependerá del tipo de árbol que tengas. En el caso del limonero en maceta, un riego cada 10 o 15 días suele ser más que suficiente.

La historia es diferente en el limonero de jardín, donde la norma señala un riego cada veinte o treinta días. Si vives en un lugar lluvioso, suspenderlo es también la mejor opción.

Trucos para cuidar tu limonero en invierno