Árbol limonero: cada cuánto hay que regarlo en invierno para evitar que las raíces se pudran

El limonero es uno de los frutales más queridos en los hogares gracias a su aroma, su follaje perenne y, por supuesto, sus generosos frutos. No obstante, el hecho de mantenerlo en invierno requiere una serie de hábitos y cuidados muy distintos a los del verano.
En esta época, el principal enemigo del árbol no es el frío extremo, sino que lo es el exceso de agua. Por eso, es importante aprender a regular el riego.
Cada cuánto tiempo hay que regar el limonero en invierno
Durante el invierno, el limonero entra en un estado de semi-reposo o latencia. Al haber menos horas de sol y temperaturas más bajas, el árbol reduce drásticamente su actividad, evaporando mucha menos agua que en el verano.
La acumulación de agua desplaza el oxígeno de la tierra, asfixiando las raíces. Este ambiente encharcado y sin aire es el caldo de cultivo perfecto para hongos que pudren esta parte del árbol.
Sin más rodeos, la respuesta al título de esta nota dependerá del tipo de árbol que tengas. En el caso del limonero en maceta, un riego cada 10 o 15 días suele ser más que suficiente.
La historia es diferente en el limonero de jardín, donde la norma señala un riego cada veinte o treinta días. Si vives en un lugar lluvioso, suspenderlo es también la mejor opción.
Trucos para cuidar tu limonero en invierno
- Para garantizar la supervivencia del árbol, recordá aplicar el agua siempre de forma perimetral (bajo la línea de la copa) y nunca directamente sobre el tronco.
- Si se pronostica una helada severa, realizar un riego muy ligero el día anterior por la tarde ayudará a que el suelo retenga calor, protegiendo las raíces sin llegar a encharcarlas.
- Antes de aportar agua, enterrá un palito de madera unos 7 centímetros en la tierra. Si sale con sustrato adherido o húmedo, guardá la regadera para la semana siguiente.