Árbol limonero: dónde colocarlo para atraer el dinero y ahuyentar las malas vibras

Los expertos coinciden en que el limonero actúa como un filtro natural de las energías que ingresan a tu casa. A continuación, te revelamos cuáles son los mejores lugares para ubicarlo:

Cerca de la entrada principal: colocar un limonero a un lado de la puerta de ingreso de tu casa ayuda a neutralizar las malas vibras que puedan traer las visitas o las tensiones del exterior. Funciona como una barrera energética protectora que solo permite el paso de la armonía.

colocar un limonero a un lado de la puerta de ingreso de tu casa ayuda a neutralizar las malas vibras que puedan traer las visitas o las tensiones del exterior. Funciona como una barrera energética protectora que solo permite el paso de la armonía. En el sector Sureste (la zona de la riqueza): es la coordenada que rige la fortuna y las finanzas. Ubicar allí tu árbol potenciará la atracción de abundancia y estabilidad económica para tu familia.

es la coordenada que rige la fortuna y las finanzas. Ubicar allí tu árbol potenciará la atracción de abundancia y estabilidad económica para tu familia. En balcones o terrazas orientadas al Sol: los cítricos necesitan al menos unas 6 horas de luz solar directa para prosperar adecuadamente. Una planta sana y fuerte es sinónimo de una energía financiera activa; por ende, un limonero bien cuidado y lleno de brotes siempre será un mejor amuleto que uno marchito o descuidado.

El limonero siempre tiene que estar ubicado en un lugar con luz solar.

Por qué el limonero elimina las malas vibras

Desde una perspectiva más práctica, el propio aroma refrescante del limonero tiene un impacto directo en el estado de ánimo de las personas. La fragancia de las hojas y de los azahares disminuye los niveles de estrés y fomenta un ambiente de calma dentro de la casa, lo que reduce las discusiones familiares y disuelve los ambientes pesados.

Si querés que tu hogar respire una atmósfera de renovación constante y que el dinero fluya sin estancamientos, buscar el rincón ideal para tu limonero es, sin dudas, el primer truco casero que tenés que probar.