Árbol limonero: qué significa que crezca con espinas y por qué es algo positivo

Las espinas en el limonero no son mas que eso: un mecanismo de defensa ancestral que el arbol activa para proteger sus brotes mas jóvenes y tiernos. Las razones por las que aparecen son las siguientes:

Juventud del árbol o de la rama: las espinas se concentran en la vegetacion nueva, donde el follaje es mas blando y jugoso.

las espinas se concentran en la vegetacion nueva, donde el follaje es mas blando y jugoso. Crecimiento acelerado: si podaste fuerte el limonero o le pusiste un buen fertilizante, el arbol pega un "estiron" de golpe y se llena de defensas.

si podaste fuerte el limonero o le pusiste un buen fertilizante, el arbol pega un "estiron" de golpe y se llena de defensas. Genetica pura: es simplemente la planta expresando su fuerza biologica natural.

Las espinas del árbol limonero tienen una serie de motivos particulares.

Por qué es algo positivo

Lejos de ser una mala noticia, que a tu limonero le salgan espinas en la copa es una señal excelente. En el ambiente de la jardinería, esto se traduce en que la planta goza de buena salud.

Desarrollar espinas le exige al árbol un gasto de energía y agua enorme. Si tu limonero se da el lujo de producirlas, significa que tiene nutrientes de sobra.

Además, a medida que esas ramas maduren y empiecen a dar flores y frutos, la producción de espinas en esa zona va a ir frenando sola.