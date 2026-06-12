Refugio Azul en Mendoza: por segundo año abre sus puertas para acompañar a personas en situación de calle

"Este año sumamos 10 camas más en nuestro segundo año del Refugio Azul y sólo tenemos palabras de agradecimiento para Independiente Rivadavia, que nos cede sus instalaciones, para la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, para el Arzobispado y para Fundación Huentala, que fue quien nos incentivó a participar de este sistema de contención y acompañamiento integral para las personas en situación de calle", destacó Barbarita Vila, directora general de Fundación Grupo América.

convenio Refugio Azul (3) (de izquierda a derecha) Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América; Alberto Rez Mazud, vicepresidente del Club Independiente Rivadavia; Barbarita Vila, directora general de Fundación Grupo América y el intendente de Capital, Ulpiano Suarez, durante la conferencia de prensa realizada en el salón amarillo del municipio anunciando la apertura de los dos refugios. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

"Esta mano de solidaridad para nosotros significa todo. Si estamos en nuestra casa, calentitos y con un plato de comida, y vemos a personas que la están pasando muy mal, poder colaborar con un granito de arena, que parece poco pero es muchísimo, genera una enorme satisfacción. Yo siempre digo que la solidaridad es, en cierta parte, un acto egoísta, porque a uno le hace bien ayudar. Ojalá seamos todos un poco egoístas y ayudemos al otro para sentirnos bien", enfatizó.

Mucho más que una cama para pasar la noche

El objetivo de ambos refugios va mucho más allá de brindar un lugar donde dormir. Cada noche, entre las 20 y las 21, las personas ingresarán a los dispositivos donde contarán con una cama asignada, elementos de higiene personal, una comida caliente y el acompañamiento de promotores sociales encargados de trabajar cada situación de manera integral.

La cena será posible gracias al compromiso del Decanato Centro del Arzobispado de Mendoza, que nuclea a las parroquias de Capital y que, a través de una red de voluntarios, garantizará diariamente la elaboración, traslado y servicio de las comidas para los residentes de ambos refugios.

convenio Refugio Azul (4) Del encuentro también participaron representantes del Gobierno provincial, de la Policía de Mendoza, de AUTAM, y de diferentes gremios, que también colaboraran en el cuidado integral que se brindará durante estos meses a las personas en situación de calle. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Por su parte, el padre Marcelo De Benedectis, referente de la Red Calle y vocero del Arzobispado de Mendoza, destacó: "La misión de la Iglesia, junto a sus 15 grupos, es acompañar a estas personas, generar vínculos y espacios de escucha, una fraternidad que los dignifique como personas. A partir de ese vínculo buscamos emprender un camino de crecimiento y de verdadera inclusión social que los haga sentir personas en nuestra Mendoza y no sólo parte de un paisaje que no queremos ver".

Luego del desayuno, quienes ya cuentan con empleo podrán dirigirse a sus lugares de trabajo, mientras que quienes requieran atención médica, acompañamiento en salud mental o herramientas para la inserción laboral serán vinculados con los dispositivos correspondientes. El trabajo incluirá además la revinculación familiar y comunitaria, entendiendo que la situación de calle es una problemática multicausal que requiere reconstruir redes de apoyo y generar nuevas oportunidades.

convenio Refugio Azul (5) Alberto Rez Mazud junto a Barbarita Vila durante el anuncio: el Refugio Azul abrirá sus puertas el próximo lunes, contará con capacidad para albergar a 40 hombres quienes recibiran cena, desayuno, kits de limpieza personalizados y atención integral social y sanitaria. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

En este proceso también tendrá un rol fundamental la Unidad de Atención Primaria de Salud Itinerante (UAPSI), un espacio que desde hace 9 años acompaña a personas en situación de calle y que nació como un proyecto de extensión de la Facultad de Ciencias Médicas junto al Ministerio de Salud y la Iglesia de La Merced.

La fuerza de la sinergia

La puesta en marcha de ambos refugios es posible gracias a la articulación entre organismos públicos, empresas, organizaciones sociales y comunidades religiosas. Fundación Grupo América, Independiente Rivadavia y Fundación Huentala aportan la infraestructura y el acondicionamiento de los espacios; el Arzobispado coordina una red de voluntarios para las cenas; el Liceo Militar General Espejo colaboró con las camas y este año se sumó AUTAM para fortalecer los traslados y el acompañamiento de los residentes.

Para el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, esta experiencia representa un modelo de trabajo poco frecuente en el país. "Este modelo de articulación es único a nivel nacional. Lograr que el Estado, las organizaciones sociales, las comunidades religiosas y el sector privado trabajen juntos para abordar una problemática tan compleja demuestra que es posible construir respuestas concretas cuando existe un compromiso compartido", destacó.

El jefe comunal recordó además que un relevamiento realizado tiempo atrás detectó más de 500 personas en situación de calle en la provincia.

convenio Refugio Azul (6) (de izquierda a derecha) El intendente de Capital, Ulpiano Suarez; el padre Marcelo De Benedectis y Melanie Camsen, referente de Fundación Huentala. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

"Obviamente entendemos que es insuficiente frente a la magnitud de la problemática, pero aun así es muy importante poder contar con estas 80 plazas, 40 en cada refugio, para abordar integralmente la situación de las personas que se encuentran en la calle. Por eso también es fundamental la articulación con el Gobierno provincial y con los distintos municipios, porque muchas de las personas asistidas provienen de otros departamentos de Mendoza e incluso de otras provincias del país", agregó.

Melanie Camsen, referente de Fundación Huentala, expresó: "En nuestro caso, es el tercer año consecutivo que participamos de esta iniciativa. No es sólo un techo y una cama, sino una red de contención integral. Invitamos a más empresarios mendocinos a contagiarse y sumarse a esta acción".

convenio refugio Azul (7) Durante los meses de apertura de ambos refugios, los mismos contarán con presencia policial permanente y preventores. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

El desafío no es únicamente atravesar el invierno. La meta es aprovechar cada día de funcionamiento de estos dispositivos para generar cambios reales y duraderos, de manera que quienes hoy necesitan un refugio puedan recuperar autonomía, fortalecer sus capacidades, reconstruir vínculos y volver a integrarse plenamente a la vida familiar y comunitaria.

Porque detrás de cada cama preparada, cada comida caliente y cada puerta que se abre, existe una red de personas e instituciones convencidas de que nadie debería enfrentar solo las noches más frías del año. Cuando la solidaridad se organiza, puede convertirse en una verdadera oportunidad para volver a empezar.