Murió el niño de 1 año y 10 meses que estaba en el Notti por un caso de maltrato infantil

Interior del Hospital Notti pasillos. Foto Axel Lloret. El niño estuvo internado en terapia intensiva más de dos semanas.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios, mientras que las medidas de protección para Mateo -antes de su fallecimiento- y su hermano mellizo fueron abordadas por el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI).

Las últimas pruebas incorporaron nuevos elementos. Entre ellos, la posibilidad de que las lesiones sean compatibles con el denominado síndrome del bebé sacudido, un cuadro provocado por un zamarreo violento que puede generar daños severos en órganos vitales, especialmente en el cerebro.

Además, se constató que el niño había sido atendido en enero por una fractura en uno de sus pies, antecedente que también quedó bajo análisis dentro del expediente.

La madre en su declaración a la fiscal Florencia Díaz Peralta afirmó que una semana y media antes de la última internación el niño fue revisado por un médico pediatra que le diagnosticó un "coagulo en la cabeza" y le dijo que esperara hasta un turno con un neurólogo que tenía programado para el 13 de abril. Es decir, si esta versión es corroborada con otras pruebas, podría existir un caso de desatención médica.

Por estas horas, los investigadores se encuentran revisando el legajo médico y tomando declaración a los distintos médicos que intervinieron con el cuadro de salud del niño. También fueron citados otros parientes en busca de descartar o reforzar la hipótesis de maltrato infantil.

¿Qué dice la madre sobre el supuesto caso de maltrato infantil?

En su declaración ante la fiscal Florencia Díaz Peralta, la madre sostuvo que una semana y media antes de la última internación un pediatra le había diagnosticado un "coágulo en la cabeza" y le recomendó esperar a una consulta con un neurólogo, prevista para el 13 de abril. De corroborarse esta versión, los investigadores no descartan evaluar una posible desatención médica.

Por estas horas, la fiscalía revisa el historial clínico completo y toma declaración a los profesionales que intervinieron en la atención del niño. También fueron citados familiares con el objetivo de profundizar o descartar la hipótesis de maltrato.

maltrato infantil hospital notti La madre de Mateo en diálogo con Canal 7.

Mientras Mateo permanecía internado, su madre habló con medios de comunicación y negó que el niño haya sido víctima de violencia. En ese sentido, apuntó contra la atención médica recibida en las semanas previas. “No ha pasado nada de lo que se me está acusando. Todo lo que están haciendo es muy injusto”, expresó entre lágrimas.

Según su relato, el niño había sufrido una primera convulsión a mediados de marzo, por la que fue hospitalizado y luego dado de alta. Dos semanas después, el cuadro se repitió. En esa oportunidad, indicó, le realizaron estudios cuyos resultados fueron normales, salvo un encefalograma en el que “veían algo que no era normal”, aunque de todos modos recibió medicación y fue nuevamente externado.

“Los médicos nunca me supieron explicar nada. Mi hijo, en vez de mejorar, siempre empeoraba, pero me decían que me quedara tranquila”, sostuvo.