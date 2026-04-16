En consonancia con lo que sucede en la causa judicial que investiga qué le sucedió a un niño que está internado en grave estado en el Hospital Notti, su madre habló públicamente y descartó que haya sufrido maltrato infantil. La mujer apuntó a las intervenciones médicas que tuvo en las últimas semanas.
La madre del niño internado en el Notti negó maltrato infantil y dijo que investigan el accionar médico
La mujer brindó una entrevista donde descartó que el pequeño de 1 año y 10 meses haya sufrido maltrato infantil y detalló su derrotero médico
Desde el Hospital Notti, la madre del niño de 1 año y 10 meses habló con El Siete. Entre lágrimas, Micaela explicó que "no ha pasado nada lo que se me está acusando. Todo lo que están haciendo es muy injusto". Agregó que "vengo desde diciembre llevándolo a los médicos y a cada lugar que me dijeron que fuera".
La madre relató que el pequeño sufrió una primera convulsión a mediados de marzo, donde fue hospitalizado pero le dieron el alta ya que no presentó nuevas crisis. Dos semanas después ocurrió la misma secuencia y en el Hospital Notti le realizaron estudios que arrojaron resultados positivos, excepto un encefalograma donde "veían algo que no era normal, pero lo medicaron y nos dieron el alta", manifestó.
"Los médicos nunca me supieron explicar nada de esto. Mi niño, en vez de mejorar, siempre empeoraba. Pero me decían que me quedara tranquila", narró.
Respecto a la investigación penal que busca determinar si el pequeño sufrió maltrato infantil, la mujer explicó que "el ETI (Equipo Técnico Interdisciplinario) ya descartó eso y la Justicia se está orientando a las intervenciones médicas".
Investigación por maltrato infantil
El viernes pasado, un niño de 1 año y 10 meses ingresó al Hospital Notti en delicado estado de salud tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. En ese nosocomio quedó internado en terapia intensiva y detectaron que tenía lesiones que pueden ser compatibles con el síndrome del shaken baby, es decir, un fuerte zamarreo que produce heridas internas en órganos vitales -en este caso, el cerebro-. También se detectó que el pequeño había sido asistido en enero pasado por una fractura en uno de sus pies.
Al indagar en su entorno familiar y los antecedentes médicos del menor, la versión del maltrato infantil empezó a perder fuerza. El pequeño tiene una enfermedad congénita que le produce convulsiones y las lesiones que sufrió también pueden ser compatibles con una caída producida por un ataque de este tipo. Incluso, a los pesquisas les llamó la atención que su hermano mellizo nunca tuvo intervenciones médicas de consideración. El caso está siendo investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios.