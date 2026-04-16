La madre del niño internado en el Notti negó maltrato infantil y dijo que investigan el accionar médico

Circulación interna del Hospital Notti. Foto Axel Lloret. El alerta de maltrato infantil se activó en el Hospital Notti tras la internación del niño. La Justicia, ahora, apunta hacia otra línea de investigación.

"Los médicos nunca me supieron explicar nada de esto. Mi niño, en vez de mejorar, siempre empeoraba. Pero me decían que me quedara tranquila", narró.

Respecto a la investigación penal que busca determinar si el pequeño sufrió maltrato infantil, la mujer explicó que "el ETI (Equipo Técnico Interdisciplinario) ya descartó eso y la Justicia se está orientando a las intervenciones médicas".

Investigación por maltrato infantil

El viernes pasado, un niño de 1 año y 10 meses ingresó al Hospital Notti en delicado estado de salud tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. En ese nosocomio quedó internado en terapia intensiva y detectaron que tenía lesiones que pueden ser compatibles con el síndrome del shaken baby, es decir, un fuerte zamarreo que produce heridas internas en órganos vitales -en este caso, el cerebro-. También se detectó que el pequeño había sido asistido en enero pasado por una fractura en uno de sus pies.

Al indagar en su entorno familiar y los antecedentes médicos del menor, la versión del maltrato infantil empezó a perder fuerza. El pequeño tiene una enfermedad congénita que le produce convulsiones y las lesiones que sufrió también pueden ser compatibles con una caída producida por un ataque de este tipo. Incluso, a los pesquisas les llamó la atención que su hermano mellizo nunca tuvo intervenciones médicas de consideración. El caso está siendo investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios.