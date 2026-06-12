Se sumó una segunda denuncia por abuso sexual de otra empleada de un comerciante búlgaro

comercio abuso sexual El comercio donde habrían ocurrido los 2 abusos sexuales. Foto: archivo

En paralelo, tras conocerse el caso mediáticamente se sumó una segunda denuncia. Se trata de otra empleada del comerciante, también de 17 años, que relató haber sido tocada en sus partes íntimas cuando se encontraban en el local de calle Garibaldi. En este expediente, el hombre fue imputado por el delito de abuso sexual simple, según confirmaron fuentes judiciales.

La primera denuncia por abuso sexual

El hombre en cuestión -se reserva su identidad por pedido judicial- nació hace 49 años en Sofía, la capital de Bulgaria. La vida llevó a que años después se radicara en Mendoza. En una transitada zona del centro, sobre calle Garibaldi, decidió abrir un comercio con un estilo poco visto en la provincia pero muy común en su país natal. Se trata de una especie de kiosco pero que termina vendiendo de todo, hasta zapatos y ropa de mujer.

Todo marchó con normalidad hasta abril pasado, cuando se realizó una denuncia que apuntó contra el comerciante búlgaro y que tiene como presunta víctima a una de sus empleadas, una adolescente de 17 años.

La acusación sostiene que el 9 de abril el hombre abordó a su empleada menor de edad y la accedió analmente. Se inició un expediente que quedó calificado como abuso sexual con acceso carnal.

Con las primeras pruebas del expediente por abuso sexual, el fiscal de Delitos Sexuales Gonzalo Marzal ordenó la detención del comerciante el 24 de abril pasado y quedó imputado por ese delito por el cual arriesga de 6 a 15 años de cárcel.