La planta nativa de Japón que florece en invierno y llena de vida el jardín

Flores de camelia Las plagas más comunes que afectan a las camelias son los pulgones y la cochinilla.

Uno de los aspectos más interesantes de esta planta es su capacidad de florecer durante varias semanas. A diferencia de otras camelias más delicadas, ‘Brigadoon’ soporta mejor las bajas temperaturas y mantiene sus flores en buen estado por más tiempo. Esto la hace ideal para jardines en climas templados a frescos.

Cuidados de la planta

En cuanto a sus cuidados, prefiere ubicaciones con sombra parcial o luz filtrada. El sol directo intenso puede dañar sus hojas y flores, por lo que es mejor plantarla bajo árboles o en sectores protegidos. El suelo debe ser ácido, bien drenado y rico en materia orgánica.

Uno de los cuidados fundamentales tiene que ver con el riego. Necesita humedad constante, pero sin encharcamientos. Durante el verano conviene aumentar la frecuencia, mientras que en invierno basta con mantener el suelo ligeramente húmedo. Un buen acolchado ayuda a conservar la humedad y proteger las raíces.

planta de camelia Esta planta produce flores muy grandes, y semidobles.

Otro punto importante es la poda, que debe ser ligera y realizarse después de la floración. Esto favorece un crecimiento equilibrado y estimula nuevas flores para la siguiente temporada.