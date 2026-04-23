En Gran Hermano Serbia, un episodio de violencia cruzó todos los límites imaginables cuando un participante intentó ahorcar a una compañera de reallity. La situación fue tan grave que el personal de seguridad del programa tuvo que intervenir, y ahora todos piden su expulsión.
Escándalo en Gran Hermano: un participante intentó ahorcar a una compañera y piden su expulsión
A diferencia de otros conflictos menores dentro de la casa de Gran Hermano, este hecho ha trascendido lo mediático para entrar en el terreno judicial
En el video se observa cómo el hombre ejerce una fuerza desmedida sobre el cuello de la mujer. La brutalidad del acto quedó registrada no solo en la imagen, sino también en el audio, donde se escucha al agresor lanzar insultos misóginos mientras la víctima intentaba defenderse.
Un hombre ahorcó a una mujer en Gran Hermano Serbia y piden su expulsión
A diferencia de otros conflictos menores dentro de la casa de Gran Hermano, este hecho ha trascendido lo mediático para entrar en el terreno judicial.
En Serbia, el estrangulamiento es considerado un acto de extrema violencia y, dependiendo de las lesiones, el participante podría enfrentar cargos por intento de homicidio o lesiones graves.
"Basta, eres una perra", se le escucha decir al agresor durante el ataque. Instantes después, dos personas de seguridad irrumpen en la habitación para reducirlo. Mientras lo inmovilizan, le recriminan: "¿Estás bien de la cabeza? ¿eres normal? ¿qué te pasa?".
Una vez liberada, la víctima reaccionó con firmeza. "Has bebido demasiado. Lo quiero lejos. Deja de hacer un espectáculo. Yo valgo como mujer. Se ha terminado", expresó con evidente indignación.
Lejos de calmarse, el hombre continuó con su actitud violenta al ser llevado fuera del cuarto. Ya en otro sector de la casa, volvió a insultarla: "Eres una put...".
El antecedente de violencia en Argentina
El hecho que se vivió en Gran Hermano europa también recordó lo vivido en Gran Hermano Argentina, más precisamente en la edición 2015, cuando Brian Lanzelotta fue expulsado de manera inmediata tras protagonizar una agresión física contra Marian Farjat dentro de la casa.