Escándalo en Gran Hermano: un participante intentó ahorcar a una compañera y piden su expulsión

Un hombre ahorcó a una mujer en Gran Hermano Serbia y piden su expulsión

A diferencia de otros conflictos menores dentro de la casa de Gran Hermano, este hecho ha trascendido lo mediático para entrar en el terreno judicial.

En Serbia, el estrangulamiento es considerado un acto de extrema violencia y, dependiendo de las lesiones, el participante podría enfrentar cargos por intento de homicidio o lesiones graves.

"Basta, eres una perra", se le escucha decir al agresor durante el ataque. Instantes después, dos personas de seguridad irrumpen en la habitación para reducirlo. Mientras lo inmovilizan, le recriminan: "¿Estás bien de la cabeza? ¿eres normal? ¿qué te pasa?".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/icardo8/status/2047092686289584167?s=48&partner=&hide_thread=false En el Gran Hermano serbio uno quiso ahorcar a una competidora. La seguridad la salvó. pic.twitter.com/Uc6z7q8c6Z — Adi el Grande (@icardo8) April 22, 2026

Una vez liberada, la víctima reaccionó con firmeza. "Has bebido demasiado. Lo quiero lejos. Deja de hacer un espectáculo. Yo valgo como mujer. Se ha terminado", expresó con evidente indignación.

Lejos de calmarse, el hombre continuó con su actitud violenta al ser llevado fuera del cuarto. Ya en otro sector de la casa, volvió a insultarla: "Eres una put...".

El antecedente de violencia en Argentina

El hecho que se vivió en Gran Hermano europa también recordó lo vivido en Gran Hermano Argentina, más precisamente en la edición 2015, cuando Brian Lanzelotta fue expulsado de manera inmediata tras protagonizar una agresión física contra Marian Farjat dentro de la casa.