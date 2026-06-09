¡Bombazo! Tamara Paganini abandonó Gran Hermano y fue internada

Tamara Paganini recibió la atención necesaria y regresó a la casa donde horas antes tuvo un feroz enfrentamiento con Mariela, la mujer del Turco García.

Cuánto cobra Tamara Paganini en Gran Hermano

A menos de una semana de su llegada, Tamara Paganini ya ha protagonizado varios cruces y hasta escandalosas peleas con Pincoya, la participante oriunda de Chile.

En medio de rumores sobre una supuesta sanción a Tamara Paganini, salió a la luz cuánto gana la mediática por su trabajo en Gran Hermano, luego de sus polémicas declaraciones contra el certamen. Según reveló el periodista Fede Flowers, Tamara estaría cobrando 5 millones de pesos por semana es decir una 714 mil pesos por día y más de 21 millones de pesos al mes.

s la niña mimada de Telefe”, aseguró lo que se confirmaría dando la impactante diferencia con el resto de sus compañeros que percibirían alrededor de 137 mil pesos semanales.

El ataque de furia de Tamara Paganini en Gran Hermano que generó preocupación

Días antes, Tamara Paganini no se guardó nada y tuvo un ataque de furia por la suciedad y falta de higiene dentro de la casa.

“Yo necesito hablar de algo que para mí es muy importante, son un asco loco, desde que pasé esa puerta no puedo creer cómo en un mes y medio juntaron tanta mugre, es un montón”, lanzó ante todos sus compañeros.

tamara paganini furiosa

“Vayan a hacer un tour, el vidrio del baño de la bañadera está tapizado de grasa, los papeles del tacho rebalsan. Yo sé que ustedes se turnan para limpiar, pero evidentemente hace falta más turnos”, siguió cuando Pincoya la acusó de querer llamar la atención.