Cómo regar una planta de geranios en otoño para que estalle de flores en primavera

geranios Así podrás potenciar el crecimiento del geranio para la primavera.

Los primeros indicios suelen manifestarse en el follaje: si notas hojas blandas, oscurecidas y carentes de firmeza, es muy probable que la planta esté sufriendo un exceso de riego. En otoño, este riesgo se intensifica, ya que las bajas temperaturas nocturnas y la menor evaporación ralentizan el secado de la tierra.

En consecuencia, la sugerencia pasará por ajustar el riego del geranio en otoño. Una frecuencia de una vez por semana suele ser más que suficiente, reduciéndose drásticamente a una vez al mes (o menos) cuando el invierno se asienta.

Además de la frecuencia semanal, también será clave conocer cuál es el mejor momento del día para regar este ejemplar. Lo ideal es hacerlo durante los momentos más frescos, ya sea al amanecer o al atardecer. Esto minimiza la evaporación inmediata y promueve el óptimo crecimiento de la planta.

geranio Cuidá el riego de tus geranios en otoño.

De esta forma, estaremos preparando a la planta para que estalle de flores en primavera. La explicación radica en que, durante los meses fríos, el geranio se encuentra en una fase de reposo vegetativo donde ralentiza su crecimiento y centra sus energías en recargar reservas para el ciclo siguiente.

Por ende, si cuidamos el riego durante el otoño y evitamos el exceso de humedad en las raíces, el geranio llegará a la primavera con fuerza para florecer y llenar de belleza el balcón, la terraza o el jardín.