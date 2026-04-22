Cómo regar una planta de geranios en otoño para que estalle de flores en primavera

Entre las plantas de flores radiantes, el geranio tiene un lugar especial en el corazón de los aficionados a la jardinería. Aunque, para disfrutar de su belleza en primavera o verano, es menester respetar los cuidados primordiales en estaciones como el otoño. En este sentido, un factor clave para su crecimiento pasará por el riego en esta temporada.
Jardinería: cómo regar una planta de geranios en otoño
Para entender las necesidades del geranio, debemos recordar su origen en las regiones áridas de Sudáfrica. Al tener tallos y hojas carnosas, estas funcionan como reservorios naturales de agua, permitiéndoles soportar sequías prolongadas con facilidad.
Por lo tanto, el mayor enemigo de esta planta no es la falta de agua, sino el encharcamiento. Cuando el sustrato permanece saturado, el líquido ocupa los espacios donde debería haber aire, provocando la asfixia de las raíces. Este hace que las mismas se pudran.
Los primeros indicios suelen manifestarse en el follaje: si notas hojas blandas, oscurecidas y carentes de firmeza, es muy probable que la planta esté sufriendo un exceso de riego. En otoño, este riesgo se intensifica, ya que las bajas temperaturas nocturnas y la menor evaporación ralentizan el secado de la tierra.
En consecuencia, la sugerencia pasará por ajustar el riego del geranio en otoño. Una frecuencia de una vez por semana suele ser más que suficiente, reduciéndose drásticamente a una vez al mes (o menos) cuando el invierno se asienta.
Además de la frecuencia semanal, también será clave conocer cuál es el mejor momento del día para regar este ejemplar. Lo ideal es hacerlo durante los momentos más frescos, ya sea al amanecer o al atardecer. Esto minimiza la evaporación inmediata y promueve el óptimo crecimiento de la planta.
De esta forma, estaremos preparando a la planta para que estalle de flores en primavera. La explicación radica en que, durante los meses fríos, el geranio se encuentra en una fase de reposo vegetativo donde ralentiza su crecimiento y centra sus energías en recargar reservas para el ciclo siguiente.
Por ende, si cuidamos el riego durante el otoño y evitamos el exceso de humedad en las raíces, el geranio llegará a la primavera con fuerza para florecer y llenar de belleza el balcón, la terraza o el jardín.