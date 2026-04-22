Qué lugares visitar en Malargüe: planes ideales para un fin de semana diferente

Atractivos turísticos de Malargüe

Valle Hermoso es literalmente un valle hermoso, con lagunas, aguas termales y ríos que embellecen la escena. Es perfecto para acampar, hacer trekking, cabalgatas, kayak o visitar por el día para pasar un día admirando la naturaleza. Es muy difícil describir la belleza de este lugar en un artículo, de hecho ni las fotos le hacen justicia.

Valle Hermoso Malargüe Valle Hermoso cuenta con un camping con parrillas, sanitarios y proveeduría.

Está ubicado a 90 km de la ciudad de Malargüe, y se llega por un camino totalmente asfaltado, el mismo de llega hasta Las Leñas. Desde allí se recomienda hacerlo en vehículos altos, por la gran cantidad de piedras de considerable tamaño.

Valle Hermoso cuenta con un mirador natural de privilegio, “El Centinela”, que con una altura de 2.000 metros sobre el nivel del mar, muestra su encanto. Después de observar esta vista de ensueño, lo mejor es acercarse a la laguna, descendiendo por un sinuoso camino, que hace aún más apasionante el descenso, y pasar el día rodeado de naturaleza pura.

Otro punto turístico para conocer es la Reserva Natural Caverna de las Brujas. Queda a unos 65km de la ciudad y es una de las cuevas más visitadas del país. Para poder explorar las cavernas se debe contratar una excursión con un guía profesional y equipos adecuados. Las visitas a las cavernas tienen un cupo limitado el cual se debe reservar en la oficina de turismo de la ciudad.

castillos de pincheira Los Castillos de Pincheira están en un área natural protegida.

Los Castillos de Pincheira son formaciones rocosas de origen volcánico que fueron erosionadas por el viento y la lluvia, dejando al descubierto singulares formaciones que asemejan castillos. Están ubicados a 27 km al oeste de la ciudad de Malargüe.

pozo de las animas El Pozo de las Ánimas es un singular paisaje para observar.

El Pozo de las Ánimas queda a 6 km de Los Molles, y es un destino único para conocer. Se trata de dos depresiones o "dolinas" que fueron erosionadas por ríos subterráneos originando espejos de aguas verdes con casi 300 metros de diámetro cada uno. En lengua mapuche lo llaman Trolope-Co que significa "agua del gritadero". El nombre se asocia con los gritos y lamentos que, según la leyenda, se escuchan en el viento cuando pasa por las dos depresiones.