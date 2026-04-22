Otro argentino complicado en Brasil tras insultar a una joven de 23 años

La presunta víctima es Samara Rodrigues de Lima, una repartidora de 23 años que se encontraba en el local cuando comenzó el altercado. Según el relato de los testigos, Haile —quien vestía una camiseta de la selección de Brasil— se mostró agresivo ante la demora en las cajas de cobro. En medio de la discusión, el hombre le habría gritado "negra puta".

Lo curioso del caso es que fue otro ciudadano argentino presente en el lugar quien, al escuchar el insulto, dio aviso inmediato a la Policía Militar. Haile fue trasladado a la Comisaría 12 y, tras una audiencia de control, se determinó su traslado a la Prisión José Federico Marques, en Benfica.