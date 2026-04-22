Otro argentino complicado en Brasil tras insultar a una joven de 23 años

Un argentino de 67 años, identificado como José Luis Haile, fue detenido en el barrio de Copacabana tras agredir verbalmente a una joven trabajadora brasileña. El incidente, ocurrido este lunes en una sucursal de la cadena de supermercados "Mundial", terminó con el atacante bajo prisión preventiva.
La presunta víctima es Samara Rodrigues de Lima, una repartidora de 23 años que se encontraba en el local cuando comenzó el altercado. Según el relato de los testigos, Haile —quien vestía una camiseta de la selección de Brasil— se mostró agresivo ante la demora en las cajas de cobro. En medio de la discusión, el hombre le habría gritado "negra puta".
Lo curioso del caso es que fue otro ciudadano argentino presente en el lugar quien, al escuchar el insulto, dio aviso inmediato a la Policía Militar. Haile fue trasladado a la Comisaría 12 y, tras una audiencia de control, se determinó su traslado a la Prisión José Federico Marques, en Benfica.
El caso de Agostina Páez: el antecedente que sacudió a Argentina
Este nuevo arresto evoca inevitablemente lo sucedido en enero pasado con Agostina Páez, una abogada de 29 años. Su caso marcó un precedente sobre la severidad de las leyes brasileñas contra el racismo:
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El hecho: Páez fue denunciada por realizar gestos de mono frente a un grupo de mozos en un establecimiento gastronómico.
La consecuencia: Permaneció retenida en Brasil durante tres meses.
La libertad: Para poder regresar a la Argentina, debió pagar una fianza millonaria de 18.500 dólares.
Situación actual: Aunque ya se encuentra en su provincia natal, el proceso judicial en Brasil continúa abierto y la joven aguarda un fallo definitivo que podría complicar su situación legal a futuro.
Tolerancia cero al racismo en Brasil
Es importante recordar que en Brasil, desde 2023, la injuria racial fue equiparada al delito de racismo, lo que la vuelve imprescriptible y no excarcelable en el momento de la detención.
José Luis Haile, apodado "El Puma" y residente en Brasil desde hace dos años, enfrenta ahora un panorama judicial similar al de Páez, en un contexto donde las autoridades locales buscan enviar un mensaje claro de "tolerancia cero" ante actos discriminatorios de turistas y residentes extranjeros.