Mientras espera una definición clave de la Justicia en Brasil en la causa por gestos racismo, la abogada argentina Agostina Páez enfrenta un nuevo dolor de cabeza. Es que su ex pareja la denunció en Santiago del Estero por no devolverle un auto, lo que derivó en una causa por supuesta "retención indebida y abuso de confianza".
Nueva denuncia contra Agostina Paez, la abogada argentina acusada de racismo en Brasil
Tras hacerse mundialmente famosa por sus actos de racismo en Brasil y a la espera de la sentencia, la abogada santiagueña tiene otro dolor de cabeza
La presentación fue realizada por Javier Zanoni ante la fiscalía. Y en medio del revuelo mediático, la propia Páez salió a dar su versión y buscó bajar el tono del conflicto. Según explicó, el vehículo estaba a nombre de su ex, pero aseguró que siempre se hizo cargo de los pagos.
“Él tenía mi auto a su nombre, pero sabiendo que pago y pagué siempre todo yo”, sostuvo la abogada en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas. Además, contó que la denuncia la tomó por sorpresa: “Su abogada le recomendó esa vía… me enteré por medios y lo llamé”.
Tras ese contacto, se reunieron y avanzan en una solución fuera de los tribunales. Según trascendió, la idea es cerrar un acuerdo extrajudicial para transferir la titularidad del vehículo y evitar que el conflicto escale.
De hecho, según indicó la propia abogada, su ex pareja prometió retirarle la denuncia en los próximos días.
Agostina Páez, a la espera del fallo en Brasil por sus gestos racistas
Este nuevo episodio se suma a la causa que enfrenta en Brasil, donde Páez estuvo tres meses sin poder regresar a Argentina y debió usar una tobillera electrónica en el marco de una investigación por racismo.
Ahora, la expectativa está puesta en el veredicto, que se conocería en los próximos días. Mientras tanto, la abogada de Santiago del Estero intenta resolver su situación judicial en ambos frentes.