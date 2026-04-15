Nueva denuncia contra Agostina Paez, la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

agostina-paez-brasil-racismo Agostina Páez, a la espera de la sentencia por el caso de racismo en Brasil.

Tras ese contacto, se reunieron y avanzan en una solución fuera de los tribunales. Según trascendió, la idea es cerrar un acuerdo extrajudicial para transferir la titularidad del vehículo y evitar que el conflicto escale.

De hecho, según indicó la propia abogada, su ex pareja prometió retirarle la denuncia en los próximos días.

Agostina Páez, a la espera del fallo en Brasil por sus gestos racistas

Este nuevo episodio se suma a la causa que enfrenta en Brasil, donde Páez estuvo tres meses sin poder regresar a Argentina y debió usar una tobillera electrónica en el marco de una investigación por racismo.

Mariano Paez y Agostina Paez Agostina Páez junto a su papá, Mariano, quien también hizo gestos racistas.

Ahora, la expectativa está puesta en el veredicto, que se conocería en los próximos días. Mientras tanto, la abogada de Santiago del Estero intenta resolver su situación judicial en ambos frentes.