Polémica por el video del padre de Agostina Páez realizando gestos racistas

Las declaraciones de Agostina Páez

Agostina Páez utilizó su cuenta de Instagram para escribir un comunicado y también repudió los gestos racistas de su padre. "Siento la necesidad de aclarar algunas cosas. No tengo absolutamente nada que ver con lo que está circulando. Yo estuve en mi casa acompañada por amigos que estuvieron a mi lado durante todo este tiempo".

comunicado Agostina Paez El mensaje que publicó Agostina Páez en sus redes.

En otra parte del mensaje dice "Lo que se ve es lamentable y lo repudio completamente. Yo me hago cargo de lo mio: reconocí mis errores. Pedí disculpas y afronté las consecuencias", luego la joven aclaró que solo puede responder por sus acciones y para cerrar escribió "Qué horror".

Sin embargo, Mariano su padre dio una entrevista a LN+ y expresó que el video fue creado con inteligencia artificial. Según reveló, le habrían pedido cinco millones de pesos para no difundirlo, pero él no aceptó así que lo publicaron. "El video está trucado, lo están vendiendo. Me lo pasaron a la mañana a mí. No entiendo tanta maldad, tanto odio de la gente".

La abogada Stefany Budán, pareja de Mariano Páez, también se refirió al video: "Mi pareja estaba bajo los efectos del alcohol, en un estado evidente de ebriedad". Además, agregó que en esas circunstancias cualquier gesto o acción carece de lucidez y seriedad.

Mariano Paez Mariano Páez y Stefany Budán en el Bar Oculto.

Cómo afecta el caso de Agostina

Como el video del padre de Agostina se viralizó con rapidez, fue recibido por la querella, la prensa y la política brasileña como una ofensa deliberada que enrarece la atmósfera previa a la sentencia de la joven influencer.

Tamara Fejolo, abogada de Agostina, comentó que la conducta de Mariano Páez es una afrenta que impacta directamente en la percepción del proceso judicial. Si bien comentó que Agostina no puede ser "ser responsabilizada por actos de terceros", este tipo de situaciones generan un impacto negativo en la percepción pública del caso.

Pese a este clima de tensión, la querella confía en el rigor del sistema brasileño y en la figura del magistrado a cargo del proceso en primera instancia, Guilherme Duarte, del 37º tribunal penal de Río de Janeiro.