Agostina Paéz: el juez paró su regreso a Argentina y deberá seguir en Brasil

La decisión cayó mal en el entorno de Páez, ya que contradice el criterio que habían sostenido tanto la Fiscalía como la querella, que no habían puesto objeciones a que la acusada volviera al país.

El entendimiento era que Agostina Páez abone una multa, repare económicamente a las víctimas y cumpliera en territorio argentino las tareas comunitarias que eventualmente se le impusieran.

La audiencia clave se había realizado este martes y, en un primer momento, el panorama había sido interpretado como favorable para la defensa. Es que la imputación original fue reformulada: en lugar de las tres acusaciones iniciales, que elevaban de manera considerable la expectativa de pena, el Ministerio Público unificó el caso en un único hecho continuado con tres víctimas.

Bajo esa calificación, la sanción prevista puede ser reemplazada por servicios comunitarios y una reparación económica.

Sin embargo, el escenario cambió de un día para el otro. Según trascendió, el magistrado decidió no levantar por ahora las medidas cautelares y supeditó cualquier autorización de salida a la presentación de los alegatos finales y al dictado de la sentencia, que podría demorarse entre 15 y 20 días.

La abogada Carla Junqueira, que representa a Páez en Brasil, aseguró que el cambio de postura del juez sorprendió incluso porque, durante la audiencia, había dado a entender que resolvería el planteo favorablemente en el corto plazo.

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Por eso, en el entorno de la acusada sostienen que se trata de una traba de último momento que altera por completo el escenario que se había abierto tras la audiencia del martes. “Nunca en mi vida vi una decisión contra lo que pide la propia acusación. La Fiscalía cambia el pedido, la querella también y el juez dice que sí, después que no”, expresó.

La defensa cuestionó con dureza esa resolución y explicó al mismo medio que avanzará con un hábeas corpus para intentar revertirla. También buscará acelerar la presentación de los argumentos finales para evitar que la permanencia de su clienta en ese país se extienda más de lo previsto.

Agostina Páez: cuánto deberá pagarle a las víctimas de racismo

La fiscalía decidió reducir la acusación original, la cual contemplaba tres delitos y una posible pena de hasta 15 años de prisión, a un único cargo. Según explicó su abogada defensora, Carla Junqueira, esta modificación permitiría reemplazar una eventual condena con servicios sociales y el pago de compensación a las víctimas.

De acuerdo al Ministerio Público, Agostina Páez debería abonar cerca de u$s50.000 a cada una de las personas afectadas. El juez aún no emitió su resolución, aunque se espera que lo haga en los próximos días.

Esa decisión será determinante no solo para establecer el monto definitivo del resarcimiento, sino también para definir las condiciones de salida del país de la imputada.

Fuente: ambito.com