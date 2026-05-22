Levantaron Survivor Grecia y tomaron una decisión que afecta al participante que sufrió un grave accidente

Por su parte, Stavros rompió el silencio a través de sus redes sociales para agradecer la ola de apoyo internacional: “En estos días difíciles, y a pesar del dolor y las dificultades, leo mensajes de todo el mundo y gano fuerza y coraje. Realmente estoy tratando de leerlos todos”, expresó.

Survivor: el dramático accidente en el Caribe

Según informaron los medios griegos, el hecho ocurrió durante una salida grupal de pesca submarina cerca de la Isla Saona, en el Caribe dominicano, donde se grababa el certamen. El joven de 22 años fue alcanzado por la hélice de una lancha, sufriendo heridas de extrema gravedad en su pierna.

Un compañero del reality relató que logró gritar al ver que la embarcación se aproximaba, lo que le dio a Stavros los segundos necesarios para sumergirse y evitar un impacto directo en la cabeza o el torso, algo que hubiese resultado fatal. Tras el choque, el concursante recibió primeros auxilios inmediatos.

survivor Stavros Floros se llevó el premio de 250.000 euros.

Poco después del accidente, comenzaron a circular imágenes del momento posterior al impacto donde se observa una boya amarilla junto al joven. Esto encendió la polémica y el debate en los medios sobre si el equipo de señalización obligatorio estaba siendo correctamente utilizado durante la actividad acuática. Tras la repercusión internacional del caso, la cadena televisiva comunicó que evaluará a fondo los protocolos de seguridad y las circunstancias que rodearon el incidente.