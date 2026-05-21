Fue condenado por violento, lo soltaron, y en menos de 24 horas mató a su pareja

Un condenado libre

La víctima, identificada como Erica, nació en Honduras y residía en este municipio de Cataluña. Las autoridades judiciales confirmaron que el Juzgado de Instrucción de Figueres con competencias en violencia sobre la mujer gestionó la causa penal el día anterior al fallecimiento.

asesino españa El ataque del hombre, que había sido condenado menos de 24 horas, antes se produjo a plena luz del día.

El acusado asumió la pena impuesta por los delitos previos de maltrato, circunstancia que conllevó su inmediata puesta en libertad condicional.

Este nuevo caso engrosa las estadísticas de crímenes machistas en España, una problemática que acumula numerosas víctimas en la última década. El Departamento de Igualdad de la Generalidad manifestó su rotundo rechazo ante este suceso en la comunidad autónoma.

Tristeza en España

La policía autonómica detuvo al implicado pocos minutos después del suceso en el centro de la localidad catalana. El historial del arrestado reflejaba múltiples agresiones previas contra la misma pareja, un factor que no evitó la excarcelación temporal tras la última vista oral.

Los reportes policiales constataron la frialdad del agresor durante los momentos posteriores a la comisión del acto criminal en la vía pública.

Los datos oficiales de la administración registran una gran cantidad de asesinatos de esta índole en la región desde el año 2012. La trágica muerte de Erica generó indignación entre los comerciantes y residentes del barrio, testigos directos de la vulneración de la protección legal.