La crisis en Bolivia escala con bloqueos de rutas, tensión regional y expulsión de diplomáticos

Incidentes en Bolivia Incidentes en las calles de Bolivia.

La crisis boliviana impacta la región

En los hospitales locales, la preocupación central radica en la disponibilidad de oxígeno. Distintos centros sanitarios de la capital boliviana informaron que las reservas para los pacientes internados se encuentran reducidas a pocas horas debido a la imposibilidad de libre circulación de los camiones de suministro. El panorama sectorial es alarmante para las autoridades médicas.

Boliva Protestas Piquetes Las protestas se extienden por todo Bolivia y crece la tensión entre las las organizaciones sociales y el gobierno. (Foto Gentileza AP)

Para mitigar la emergencia alimentaria, el gobierno de Rodrigo Paz Pereira dispuso un puente aéreo utilizando naves de transporte militar y civil. En las tiendas estatales se registran filas de varias cuadras para adquirir carne y pollo, los cuales debieron ser trasladados desde las zonas productoras mediante vuelos logísticos ante la ineficacia de las rutas terrestres custodiadas por los manifestantes integrados a la protesta.

Pablo Quirno desestimó las denuncias sobre envío de armas en Bolivia

En el plano internacional, la confrontación interna sumó un capítulo de acusaciones cruzadas con las naciones vecinas de la región. El ex presidente Evo Morales, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia por causas vinculadas a presunta trata de personas, denunció públicamente al mandatario argentino Javier Milei por un supuesto envío de material antidisturbios y aeronaves militares para cooperar de forma directa con la represión estatal.

La respuesta de los funcionarios de la Cancillería argentina fue categórica al rechazar cualquier tipo de asistencia de carácter armamentístico en el marco de la crisis en Bolivia. El canciller Pablo Quirno desestimó las denuncias y aclaró que la participación de Argentina consistió estrictamente en el envío de un avión Hércules destinado a la distribución de asistencia humanitaria de emergencia.

El propósito de este operativo fue el transporte interno de alimentos e insumos básicos del propio Estado boliviano para sortear los puntos de conflicto en las rutas nacionales y abastecer a las comunidades aisladas. Desde el gobierno nacional argentino se enfatizó que la prioridad absoluta es colaborar con la paz social del pueblo vecino sin intervenir en sus asuntos internos.

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Bolivia expulsó a la embajadora de Colombia

La administración del presidente Rodrigo Paz Pereira adoptó medidas severas frente a las declaraciones externas que consideró lesivas para la soberanía del país. En las últimas horas, la Cancillería de Bolivia declaró persona non grata y ordenó la expulsión de la embajadora de Colombia en La Paz, Elizabeth García.

La resolución oficial fundamentó la medida en la necesidad de preservar el principio de no injerencia tras las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, quien caracterizó la coyuntura del país andino como una "insurrección popular" a través de sus redes sociales. Las autoridades bolivianas aclararon que la medida busca frenar la polarización externa pero no significa una ruptura definitiva de los lazos diplomáticos con el pueblo colombiano.

La visión de los organismos internacionales y potencias globales incrementó su preocupación respecto a la estabilidad institucional de la región. El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, mantuvo conversaciones directas con las autoridades bolivianas y afirmó que el país enfrenta un claro intento de golpe de Estado promovido por sectores que perdieron las elecciones democráticas previas.

Desde la perspectiva de Washington, las manifestaciones no configuran un reclamo civil aislado sino una maniobra destinada a desestabilizar las bases institucionales del actual gobierno constitucional. La Casa Blanca ratificó su respaldo a los procesos democráticos en el continente y solicitó el cese inmediato de las hostilidades en las rutas bolivianas.