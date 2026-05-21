Una adolescente de 16 años murió tras recibir una descarga eléctrica con una planchita de pelo

El desesperado intento de auxilio y la confirmación del deceso

La fatalidad ocurrió en cuestión de segundos. La madre de la víctima se había dirigido momentáneamente a la cocina para servirse un vaso de agua cuando fue sorprendida por los desgarradores gritos de su hija que provenían del cuarto. Al regresar de inmediato, se encontró con una escena de terror: la adolescente yacía inconsciente en el suelo, todavía con la planchita en la mano y recibiendo la descarga de la corriente.

Tras lograr desenchufar el dispositivo para cortar la electricidad, la mujer intentó reanimar a la menor en el lugar. Posteriormente, la trasladó de urgencia al hospital municipal de la localidad. Sin embargo, los profesionales médicos que la atendieron confirmaron que la joven ingresó al establecimiento sin signos vitales y que, lamentablemente, las maniobras de resucitación no dieron resultado.

Por su parte, la Policía Civil emitió un comunicado oficial donde detalló que el caso fue registrado formalmente como una muerte accidental, según reportó el portal de noticias brasileño G1. Los restos de Maria Catarina fueron despedidos por sus familiares directos e íntimos en un entierro realizado a última hora del mismo jueves 15 de mayo.

El dolor de la comunidad educativa ante la pérdida irreparable

La noticia generó un profundo impacto en el entorno de la adolescente, quien asistía activamente al Colegio Estatal de Tiempo Completo José de Souza Machado. Al confirmarse el fallecimiento, las autoridades de la institución educativa emitieron un comunicado público para expresar su dolor y acompañar a los allegados en este difícil momento.

“En este momento de dolor y nostalgia, nos solidarizamos con sus familiares, amigos y con todos los que tuvieron el privilegio de compartir momentos de su trayectoria”, manifestaron desde la entidad escolar.

En el mismo texto de despedida, la comunidad educativa añadió con profunda tristeza: “María Catarina deja recuerdos que permanecerán vivos en la memoria de nuestra comunidad escolar. Que Dios consuele los corazones afligidos y les conceda fuerza, paz y esperanza para enfrentar esta pérdida irreparable. Nuestro más sincero sentimiento".